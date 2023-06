Die richtige Verrechnungspreisstruktur hilft, weltweite Tax Compliance-Risiken zu reduzieren und Risiken der Doppelbesteuerung zu vermeiden. Dieser Praxisleitfaden behandelt praxisrelevante Grundlagen zur Gestaltung und Dokumentation aus steuerlicher Sicht sowie umfangreiche Praxisberichte aus der Industrie.

Hanken/Kleinhietpaß /Lagarden: Verrechnungspreise

Dieses Buch liefert das Handwerkszeug, um die richtigen Verrechnungspreismethoden zu finden und die Sichtweise der Betriebsprüfung zu verstehen. Es wird erklärt,

wie die unterschiedlichen konzerninternen Transaktionen "tax compliant" verrechnet werden können,

dabei Konflikte zwischen steuerlichen und wirtschaftlichen Optimierungszielen erkannt werden können und hilft,

Lösungen zu entwickeln.

Zudem liefert es hilfreiche Tipps, worauf es bei der Dokumentation und bei der Verteidigung der Verrechnungspreise ankommt. So können Compliance-Verstöße und Cash-Flow-Nachteile aufgrund von Steuernachzahlungen sowie Doppelbesteuerungen vermieden werden.

Die Autoren

Jörg Hanken ist Steuerberater, Certified Valuation Analyst und befasst sich mit Planung, Beurteilung, Verteidigung, Dokumentation und Automatisierung von Verrechnungspreis-Systemen. Er ist tätig als Verrechnungspreis-Partner von Baker McKenzie und msg Optravis am Standort München. Er leitet den ICV Arbeitskreis "Verrechnungspreismanagement – Schnittstelle Controlling/Steuern", daneben hält er Vorträge und Workshops und hat zahlreiche Fachbeiträge veröffentlicht.

Guido Kleinhietpaß ist Partner, Trainer und Consultant der CA Akademie AG. Dort verantwortet er die Themenwelt "Accounting & Finance". Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen Kostenrechnung, Integrierte Planung, Investitionsrechnung, Kennzahlenanalyse, Verrechnungspreise und Vertriebs-Controlling. Er ist Autor zahlreicher Controlling-Fachbücher sowie zahlreicher Fachaufsätze.

Martin Lagarden ist Head of Transfer Pricing bei der Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf. Zu seinen Aufgaben gehören das Management des Henkel-Verrechnungspreissystems, die Ermittlung und Dokumentation von Preisen für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen sowie deren Verteidigung in deutschen und internationalen Betriebsprüfungen und zwischenstaatlichen Verfahren. Außerdem hält er Vorträge und Workshops und hat zahlreiche Fachbeiträge veröffentlicht.

Inhalt

Der Inhalt besteht aus 4 verschiedenen Teilbereichen mit insgesamt 23 Kapiteln:

Teil A: Ganzheitliches VP-Management

1. Einführung

2. Bedeutung von Verrechnungspreisen aus Controllingsicht

3. Bedeutung von Verrechnungspreisen aus steuerlicher Sicht

4. Verrechnungspreiszyklus

Teil B: Grundlagen steuerlicher Verrechnungspreise

5. Einführung

6. Fremdvergleichsgrundsatz und Korrekturrahmen

7. Die richtige VP-Methode identifizieren

8. Sachverhaltsermittlung (tatsächliche Transaktion)

9. Funktions- und Risikoanalyse

10. Charakterisierung der Unternehmen

11. Verrechnungspreismethoden

12. VP-Dokumentation

13. VP-Verteidigung und Streitbeilegung

14. Ausgewählte Sonderthemen

15. Rechtsgrundlagen

Teil C: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

16. Einführung in die Interne Leistungsverrechnung

17. Kernelemente der Internen Leistungsverrechnung

18. Fortgeschrittene Konzepte der ILV

Teil D: Kombinierte Sicht - Unternehmenssteuerung und steuerliche Verrechnungspreise

19. Ausgangsfall: Zielkonflikt zwischen Controlling- und steuerlicher Sicht

20. Warum wird überhaupt mit VP gesteuert?

21. Konflikte bei der Vertriebssteuerung bei 1-Preis-Systemen

22. Lösungsansätze zur Harmonisierung der VP

23. Gesamtfazit: Harmonisierbarkeit von Verrechnungspreisen und Ausblick

Bibliografische Angaben

Hanken/Kleinhietpaß/Lagarden: Verrechnungspreise, 4. völlig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 2023, 901 Seiten, als Hardcover (ISBN 978-3-648-16516-4) oder eBook, jeweils 149,99 EUR

