Sommerloch in der Lohnabrechnung

Bild: Ekaterina Bolovtsova / pexels Wer denkt, dass Entgeltabrechner und -abrechnerinnen im Sommer nur die Füße hochlegen, liegt laut Kolumnistin Christiane Droste-Klempp voll daneben.

Böse Zungen sollen ja behaupten, dass die Entgeltabrechnung automatisch erfolgt und einzig per Knopfdruck aktiviert wird. Droht also Langeweile in der Entgeltabrechnung, wenn sämtliche Besonderheiten im Sozialversicherungs- und Steuerrecht ein Irrglaube sind? Bestimmt nicht, sagt Kolumnistin Christiane Droste-Klempp, und zeigt auf, mit welchen Themen die Entgeltabrechnung täglich zu kämpfen hat.