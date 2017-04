Die Zuschläge beziehen sich auf den sogenannten Grundlohn: Das ist der laufende Arbeitslohn, der dem Mitarbeiter bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zusteht. Arbeitgeber, die bei der Zahlung von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind, können die umfangreiche Grundlohnberechnung hierdurch vermeiden. Dies funktioniert dann, wenn Zuschläge vereinbart werden, die sich ausschließlich an den in § 3b EStG festgelegten Prozentsätzen und begünstigten Arbeitszeiten orientieren und als Bemessungsgrundlage den arbeitsrechtlich vereinbarten Stundenlohn haben. Da dieser in keinem Fall den steuerlich maßgebenden Grundlohn übersteigen kann, liegen die Zuschläge stets in den Grenzen und sind damit in vollem Umfang steuerfrei.