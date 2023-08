Der Referentenentwurf für ein "Wachstumschancengesetz" wurde veröffentlicht. Enthalten sind bedeutsame Änderungen in der Lohnsteuer.

Bild: rcfotostock Der Referentenentwurf für ein "Wachstumschancengesetz" wurde veröffentlicht. Enthalten sind bedeutsame Änderungen in der Lohnsteuer.

Das BMF hat am 17. Juli 2023 den Referentenentwurf für ein "Wachstumschancengesetz" veröffentlicht, das zahlreiche bedeutsame Änderungen in verschiedenen Steuergesetzen enthält. Mit dabei sind auch wichtige lohnsteuerliche Änderungen.

Zu den im Referentenentwurf für das "Wachstumschancengesetz" angedachten Änderungen zählen zahlreiche Steuergesetze. Wir haben einen praktischen Überblick für Sie erstellt.

Anhebung Verpflegungspauschalen, § 9 Abs. 4a EStG

Die vom Arbeitgeber steuerfrei erstattbaren oder alternativ als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen sollen ab 2024 wie folgt angehoben werden:

für jeden Kalendertag, an dem Arbeitnehmende 24 Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend sind, von 28 Euro auf 30 Euro;

für den An- oder Abreisetag, wenn Arbeitnehmende an diesem, einem anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb der Wohnung übernachten, von jeweils 14 Euro auf 15 Euro;

für jeden Kalendertag, an dem Arbeitnehmende ohne Übernachtung außerhalb der Wohnung mehr als 8 Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend sind, von 14 Euro auf 15 Euro.

Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3

Soweit Zuwendungen des Arbeitsgebers an seine Arbeitnehmenden und deren Begleit­personen anlässlich von Betriebsveranstaltungen ab 2024 den Betrag von 150 Euro (bisher 110 Euro) je Betriebsveranstaltung und Teilnehmenden - unter den weiteren bisherigen Voraussetzungen - nicht übersteigen, sollen sie nicht zu den Einkünften aus nicht­selbstständiger Arbeit gehören und damit lohnsteuerunbelastet bleiben.

Versorgungsfreibetrag bei Pensionen und Betriebsrenten, § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG

Nach § 19 Absatz 2 EStG bleibt von Versorgungsbezügen (Betriebsrenten oder Versorgung von Ruhestandsbeamten) ein nach einem Prozentsatz ermittelter und auf einen Höchstbetrag begrenzter Versorgungsfreibetrag sowie ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag (Freibeträge für Versorgungsbezüge) steuerfrei. Beide Regelungen werden jährlich abgeschmolzen. Beginnend mit dem Jahr 2023 soll der anzuwendende Prozentwert zur Bemessung des Versorgungsfreibetrages nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch in jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten verringert werden. Der Höchstbetrag soll ab dem Jahr 2023 um jährlich 30 EUR (statt 60 Euro) und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag um jährlich 9 EUR (statt 18 Euro) sinken. Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit Änderungen bei der Rentenbesteuerung: ab dem Jahr 2023 soll der Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen halben Prozentpunkt (statt bisher jährlich 1 Prozentpunkt) jährlich reduziert werden.

Fünftelungsregelung bei der Lohnsteuer, § 39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG

Derzeit kann die Tarifermäßigung (§ 34 Abs. 1 EStG) für bestimmte Arbeitslöhne (insbesondere Abfindungen und Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten) bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. Da dieses Verfahren für Arbeitgeber kompliziert ist (weil z.B. festgestellt werden muss, ob eine Zusammenballung von Einkünften vorliegt), soll es erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 gestrichen werden.

Die Tarifermäßigung sollen Arbeitnehmende aber weiterhin im Veranlagungsverfahren geltend machen können, so dass für die Beschäftigten letztlich kein Nachteil besteht. Für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmende mit tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn soll eine Antragsveranlagung ermöglicht werden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Buchst d EStG).

Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung, § 40b Absatz 3 EStG

Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versicherungssteuer bisher 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser Grenzbetrag soll ab dem Lohnsteuerabzug 2024 aufgehoben werden. Eine Pauschalbesteuerung ist damit zukünftig für Gruppenunfallversicherungsbeiträge unbeschränkt möglich.

Nationales Besteuerungsrecht für Grenzgänger im ausländischen Homeoffice, § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG

Im Zusammenhang mit Homeoffice-Tätigkeiten bei sog. Grenzgängern soll die beschränkte Steuerpflicht ergänzt werden. Die nicht selbstständige Arbeit soll für Einkünfte nach dem 31. Dezember 2023 als im Inland ausgeübt oder verwertet gelten, soweit ein mit dem Ansässigkeitsstaat abgeschlossenes DBA oder eine bilaterale Vereinbarung für diese Tätigkeit Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist. Auswirkungen ergeben sich bisher im DBA mit Luxemburg. Dort gelten zukünftig bei Grenzgängern bis zu 34 Homeofficetage jährlich als unschädlich für die Zuordnung des Besteuerungsrechts (bisher 19 Tage). Wenn also der Arbeitgeber in Deutschland sitzt und der/die Beschäftigte bis zu 34 Tage im luxemburgischen Homeoffice arbeitet, kann Deutschland das Besteuerungsrecht nach dem DBA in Kombination mit der geänderten Gesetzesregelung wahrnehmen. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass weitere DBA ähnliche Regelungen enthalten und die Bedeutung der beabsichtigten Gesetzesänderung zunimmt.

Praxis-Tipp: Ebenfalls für Arbeitnehmende interessant ist eine Änderung mit Auswirkungen auf den Werbungkostenabzug für Arbeitsmittel in der Steuererklärung. Gegenwärtig können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter sofort vollständig abgezogen werden und müssen nicht abgeschrieben werden, wenn sie nicht mehr als 800 Euro betragen. Dieser Wert soll für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern nach dem 31. Dezember 2023 auf 1.000 Euro angehoben werden. Weil es sich um einen Nettobetrag handelt, liegt die neue Grenze dann auch für Arbeitnehmende bei Wirtschaftsgütern mit Preisen bis zu 1.190 Euro. Ein steuerfreier Arbeitgeberersatz für Arbeitsmittel ist jedoch regelmäßig ausgeschlossen. Bereits ab 2021 war die Annahme einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von einem Jahr für Computerhard- und Software zugelassen worden. Zu Einzelheiten hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 (BStBl 2022 I S. 187) Stellung genommen. Kosten für einen neuen Laptop oder ein neues Tablet können also bereits jetzt im Jahr der Anschaffung voll geltend gemacht werden.

Quelle: Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)





Alle Infos rund um die aktuell geltenden Lohnsteuergesetze finden Sie auf unserer Themenseite "Lohnsteuer" sowie in unserer Rubrik "Entgelt".