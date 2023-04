Doppelte Haushaltsführung in Auslandsfällen

Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts kann die für eine doppelte Haushaltsführung erforderliche finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung bei Fällen mit Auslandsbezug auch bei Verheirateten nicht automatisch unterstellt werden.

Die notwendigen Mehraufwendungen, die Mitarbeitenden wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen, können vom Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei erstattet werden oder alternativ in der Steuererklärung der Betroffenen als Werbungskosten geltend gemacht werden. Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn Mitarbeitende aus beruflichen Gründen außerhalb des Ortes, in dem sie einen eigenen Hausstand unterhalten, beschäftigt sind und auch am Beschäftigungsort wohnen.

Unterkunftskosten bis maximal 1.000 Euro monatlich

Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland werden die tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Nutzung der Wohnung oder Unterkunft höchstens bis zu einem nachgewiesenen Betrag von 1.000 Euro im Monat anerkannt. Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit entfällt. Im Ausland werden die Aufwendungen für den Zweithaushalt in tatsächlicher Höhe berücksichtigt, soweit sie die ortsübliche Miete für eine nach Lage und Ausstattung durchschnittliche Wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte mit einer Wohnfläche bis zu 60 qm nicht überschreiten.

Zwingende Grundvoraussetzung ist aber immer zunächst ein erster Hausstand. Das setzt neben dem Innehaben einer Wohnung auch eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 3 EStG). Die Beteiligung ist regelmäßig darzulegen und kann nicht generell unterstellt werden. Eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung mit Bagatellbeträgen ist nicht ausreichend. Betragen die Barleistungen mehr als 10 Prozent der monatlich regelmäßig anfallenden laufenden Kosten der Lebensführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs) ist nach Verwaltungsauffassung von einer finanziellen Beteiligung oberhalb der Bagatellgrenze auszugehen.

Bei Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen III, IV oder V will die Finanzverwaltung beim Lohnsteuerabzug eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung ohne entsprechenden Nachweis unterstellen (BMF, Schreiben vom 25. November 2020 - IV C 5 - S 2353/19/10011 :006; BStBl 2020 I, 1228, Rz 113). Auch auf den Nachweis der finanziellen Beteiligung in der Steuererklärung wird verzichtet (Rz 114).

Aktuelles Urteil: Fälle mit Auslandsbezug sind ausgenommen

Nach einem aktuellen Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts (FG) gilt diese Verwaltungsregelung jedoch nicht bei Fällen mit Auslandsbezug. Die in Deutschland tätige Klägerin führte einen gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehemann in Russland. Das Finanzamt hatte die geltend gemachten Kosten einer doppelten Haushaltsführung nicht anerkannt, weil die (ausreichende) finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung im gemeinsamen Haushalt nicht nachgewiesen war.

Das FG hat die dagegen gerichtete Klage als unbegründet zurückgewiesen. Die Klägerin habe im Streitjahr keinen eigenen Hausstand in Russland gehabt, weil ihre finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung erkennbar unzureichend gewesen sei, sodass kein eigener Hausstand (im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG) angenommen werden könne.

Die finanzielle Beteiligung muss nach Auffassung des Gerichts nicht allein deshalb unterstellt werden, weil die Klägerin verheiratet sei. Die Finanzverwaltung fordert zwar bei reinen Inlandssachverhalten grundsätzlich keine Nachweise zur finanziellen Beteiligung an den Kosten der Lebensführung an, sondern unterstellt diese. Dabei handelt es sich aber um Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben. Denn nur in diesem Fall ist eine Einreihung in die Steuerklassen III, IV oder V möglich.

Die Regelung führt jedoch nach Auffassung des Gerichts nicht dazu, dass eine Selbstbindung der Verwaltung auch für anders gelagerte Fälle eintritt. Insbesondere kann aus der Regelung nicht geschlussfolgert werden, dass auch bei Auslandssachverhalten – wie im vorliegenden Fall – eine finanzielle Beteiligung unterstellt werden muss. Es sei in diesen Fällen vielmehr zwingend eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung von mehr als 10 Prozent nachzuweisen.





Hinweis: FG Niedersachsen, Urteil vom 21. September 2022 - 9 K 309/20

Das Finanzgericht hatte gegen das Urteil eine Revision zugelassen, die jedoch nicht eingelegt worden ist. Die Entscheidung ist somit rechtskräftig.





