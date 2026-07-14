Handelsgesetzbuch (HGB)

executives discussing financial accounting papers in office
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Projektkosten

"Top in IFRS, Flop in HGB!" - Transparenz im Reporting zur Vermeidung von Missverständnissen

In vielen Unternehmen zeigt sich ein wiederkehrendes Phänomen: Ein Projekt, das nach IFRS aktiviert werden kann, erscheint nach HGB als sofortiger Aufwand. Diese Differenz resultiert nicht aus operativen Abweichungen, sondern aus unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften - mit direkten Auswirkungen auf Reporting, Steuerung und Stakeholder-Kommunikation. Wichtig ist daher Transparenz im Reporting und eine Abstimmung zwischen Accounting, Controlling und anderen relevanten Schnittstellen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Frau Berechnung Finanzen
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Rückstellungsbildung

Freiwillige Kulanzen und ihre bilanzielle Behandlung in der Industrie

In der Industrie sind freiwillige Kulanzen ein gängiges Mittel, um Kundenbeziehungen zu pflegen und auf unvorhergesehene Qualitätsmängel oder Lieferverzögerungen zu reagieren. Obwohl sie betriebswirtschaftlich sinnvoll sind, stellen sie das Rechnungswesen und Controlling vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere die bilanzielle Behandlung ist komplex, da freiwillige Kulanzen weder vertraglich festgeschrieben noch standardisiert sind. 
Büro Menschen Bericht
Büro Menschen Bericht
Ertragsteuerinformationsbericht

Konkretisierung der Berichtspflichten nach dem Ertragsteuerinformationsbericht

Jahresabschlüsse von Geschäftsjahren, die nach dem 21.6.2024 beginnen, müssen nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (Bundesgesetzblatt 2023 Nr. 154) von bestimmten Unternehmen um einen Ertragsteuerinformationsbericht ergänzt werden.
Jahreswechsel HPO 2022-2023
Jahreswechsel HPO 2022-2023
HGB, BFH-Urteile und BMF-Schreiben

Jahresabschluss 2023: Überblick aller relevanten Entwicklungen

Wie in jedem Jahr gab es auch 2023 verschiedene Entwicklungen, die sich auf den Jahresabschluss bzw. die Gewinnermittlung auswirken. Diese Entwicklungen  werden nachfolgend in kompakter Form erörtert. Die Änderungen in Steuergesetzen werden in einem gesonderten Beitrag aufgeführt, da aktuell nicht absehbar ist, wann und wie diese umgesetzt werden, nachdem das Wachstumschanchengesetz vorerst gestoppt wurde.
Größer werdende Stapel von Münzen
Größer werdende Stapel von Münzen
Handelsgewerbe

Abgrenzung von GbR und OHG: Relevanz für Wettbewerbsverbot und Gesellschafterausschluss

Die Abgrenzung von GbR und OHG ist entscheidend für die Reichweite von Wettbewerbsverboten und den Weg zum Ausschluss von Gesellschaftern. Ob ein Handelsgewerbe und damit eine OHG vorliegt, ist im Wege einer Gesamtschau der den Betrieb kennzeichnenden Umstände zu beurteilen. Ein wesentlicher Anhaltspunkt ist der Jahresumsatz: Ab 250.000 EUR ist in der Regel von einer OHG auszugehen.
LKW-Mautstelle
LKW-Mautstelle
Transport- und Speditionsrecht

Fracht- und Lagerrecht: Rechtsgrundlagen, Haftungsregeln, wichtige Versicherungen

Gütertransport ist haftungsrechtlich und mit Blick auf mögliche Risiken ein brisantes Unternehmen. Welche Regelungen im Frachtvertrag, Speditionsvertrag, Lagervertrag und Logistikvertrag sind zwingend, was ist vertraglich abdingbar. Worauf ist im internationalen Güterverkehr besonders zu achten, um Problem zu vermeiden und welche Versicherungen sind für Logistikunternehmen unverzichtbar?
Fragezeichen auf Taste
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Kleinstkapitalgesellschaften

Zweifelsfragen zum MicroBilG

Mit dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) vom 12.12.2012 hat der Gesetzgeber erstmals „Kleinstkapitalgesellschaften“ ins HGB eingeführt, die legal in § 267a HGB definiert werden. Da die Neuregelungen erstmals auf Abschlüsse für Geschäftsjahre, die sich auf einen nach dem 30.12.2012 liegenden Stichtag beziehen, anzuwenden waren, unterlagen sie bereits dem Anwendungstest in der Praxis. Dabei sind Zweifelsfragen aufgetreten.
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