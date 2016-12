(Handelsgesetzbuch) HGB

10.09.2015 | News Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

BilRUG verkündet und in Kraft getreten: Überblick über die Änderungen

Bild: Ulrich Antas, Minden

Am 10.7.2015 hat der Bundesrat das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) unverändert passieren lassen, nachdem am 18.6.2015 der Bundestag das BilRUG in 3. Lesung verabschiedet hatte. Am 22.7.2015 wurde es im Bundesgesetzblatt verkündet. Somit ist es einen Tag darauf in Kraft getreten. Die Änderungen des BilRUG im Überblick.mehr