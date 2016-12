Gesellschaftsrecht

10.09.2014 | News OFD Kommentierung

Anteile an Komplementär-GmbH als Sonderbetriebsvermögen

Bild: PhotoDisc Inc.

In der Praxis wird oftmals davon ausgegangen, dass die Anteile an der Komplementär-GmbH zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen II des Kommanditisten gehören. Es gibt jedoch Fallgestaltungen, in denen nicht generell eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage zu bejahen ist.mehr