17.02.2016 | News Gesellschafterbeschluss

Kompetenz des GmbH-Versammlungsleiters zur Beschlussfeststellung

Bild: S. Hofschläger

Wird in der Gesellschafterversammlung einer GmbH ein Versammlungsleiter „ad hoc" und ohne nähere Regelungen in der Satzung bestimmt, so hat dieser die Befugnis zur Stimmwirksamkeits- und Beschlussfeststellung nur dann, wenn sie ihm zumindest stillschweigend durch die Gesellschafter erteilt worden ist.