27.09.2016 | News Transaktion

Fair Value trennt sich von drei Handelsimmobilien in NRW

Bild: REWE Group

Demire hat drei nicht zum Kernbestand des Teilkonzerns Fair Value REIT-AG zählende Handelsimmobilien in Nordrhein-Westfalen (NRW) verkauft. Zwei Objekte befinden sich in Ahaus-Wüllen, eines in Lippetal-Herzfeld. Die Immobilien stammen aus dem Eigentum des Tochterunternehmens "BBV Immobilien-Fonds Nr. 6". Fair Value plant noch im laufenden Geschäftsjahr die Voraussetzungen für die Liquidation des Fonds zu schaffen.mehr