12.01.2015 | Top-Thema

Elektronische Rechnungen: Was Sie beachten müssen

Unternehmer müssen innerhalb von 6 Monaten Rechnungen ausstellen, wenn sie die Leistungen an andere Unternehmer und an Privatpersonen im Zusammenhang mit einem Grundstück erbringen. Der Austausch elektronischer Rechnungen ohne digitale Signatur ist zugelassen, das ist in § 14 Abs. 1 UStG geregelt. Der Unternehmer verliert seinen Vorsteuerabzug, wenn der Nachweis und die Kontrolle der Echtheit, Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts fehlen und die Rechnung nicht alle Angaben des § 14 Abs. 4 UStG enthält.