Aufzeichnungspflicht

Kasse Geld Umsätze Erlöse
Kasse Geld Umsätze Erlöse
FG Düsseldorf

Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung bei Gewinnermittlung durch EÜR

Für den Betreiber eines Lebensmitteleinzelhandels, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, bestand jedenfalls in den Jahren 2016 bis 2019 auch dann keine Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung der Barumsätze, wenn er ein modernes PC-Kassensystem verwendet hat, das sämtliche Vorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet und langfristig speichern kann. So hat das FG Düsseldorf entschieden.
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