Schutzprofil nach § 5 KassenSichV wurde überarbeitet

Kassensicherungsverordnung / § 5 Anforderungen an die technische Sicherungseinrichtung

1Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik legt im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen in Technischen Richtlinien und Schutzprofilen die technischen Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium und die einheitliche ...

mehr

30-Minuten testen