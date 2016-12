Kassenführung

21.03.2016 | News Gesetzentwurf

Schutz vor Manipulationen an Registrierkassen

Bild: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat am 18.3.2016 einen Referentenentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen sowie den Referentenentwurf einer Technischen Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen veröffentlicht. mehr