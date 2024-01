Technische Richtlinien nach § 5 KassenSichV

BMF-Kommentierung – Kassenführung: Geänderte technische Richtlinien für elektronische Aufzeichnungssysteme

Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat die Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium und die digitale Schnittstelle eines elektronischen Aufzeichnungssystems überarbeitet. Hierauf weist das BMF in einem Schreiben hin. Weiter