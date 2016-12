08.12.2014 | News Bei Anruf Strafe?

Handy-Nutzung während der Autofahrt

Handy und Auto - eine unendliche Geschichte. Ein klingelndes Handy während der Autofahrt. Was darf der Fahrer tun, was ist verboten? Das OLG Köln sah in der reinen Weitergabe eines Handys keine verbotswidrige Nutzung.mehr