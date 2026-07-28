Ordnungswidrigkeit

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Künstlersozialabgabe

Jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen kann die Abgabenpflicht zur Künstlersozialversicherung auslösen. Bis zum 31. März des Folgejahres müssen abgabepflichtige Unternehmen sämtliche an selbstständige Künstler oder Publizisten geleisteten Entgelte des laufenden Jahres an die Künstlersozialkasse melden. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen kompakten Überblick zu den Regelungen der Künstlersozialabgabe.
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Verkehrsschilder nach Wunschzettel?

Ist Anordnung einer Tempo-10-Zone, die rechtlich nicht vorgesehen ist, zulässig?

Tempo-10-Zone für einen verkehrsberuhigten Bereich? Das wünscht sich mancher Anwohner. In Berlin wurde eine solche von der Behörde ausgeschildert, obwohl weder in der Straßenverkehrsordnung noch im Verkehrszeichenkatalog eine derartige Begrenzung auftaucht. Vor Gericht musste geklärt werden, ob die Anordnung rechtswidrig war, denn nicht alle Anwohner waren damit zufrieden.
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