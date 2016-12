Ordnungswidrigkeit

18.08.2016 | News Rechtsschutzgarantie

Richter muss bei angekündigter kurzer Verspätung auf Beteiligte warten

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Kündigt der Betroffene 15 Minuten vor Terminsbeginn eine Verspätung von bis zu 30 Minuten an, weil er 1,5 Kilometer vom Gerichtsgebäude entfernt in einem Taxi im Stau steht, darf das Amtsgericht seinen Einspruch auch dann nicht verwerfen, wenn es weitere Verfahrensbeteiligte eilig haben. Das hat das Kammergericht in Berlin entschieden.mehr