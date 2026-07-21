REACH

Reagenzgläser mit Flüssigkeit, Mann mit Handschuh
Reagenzgläser mit Flüssigkeit, Mann mit Handschuh
REACH

EU-Chemikalienstrategie: Kritik aus der Wirtschaft wächst

Mit der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit soll die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Forschung, der Umweltschutz und die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten verbessert werden. Die Strategie wird von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden in einigen Punkten heftig kritisiert. Unter anderem geht es um den Ersatz der Risikoermittlung durch einen vorsorgebasierten Regulierungsansatz bei der Chemikalienherstellung und -verwendung.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Maler- und Lackierarbeiten / 2.1 Gesundheitsgefährdungen
Lexikonbeitrag
Neue, geänderte und neu gef... / 1.1 Europarecht
Beitrag
Neue, geänderte und neu gef... / 1.3 DGUV-Regelwerk
Beitrag
Gefahrstoffe / Zusammenfassung
Lexikonbeitrag
Neue, geänderte und neu gef... / 1.1 Europarecht
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Gefahrstoff Compliance Mittelständische Unternehmen Umweltschutz Nachhaltigkeit Umweltmanagement CSRD Ordnungswidrigkeit Klimaschutz Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) Zulassung Nachhaltigkeitsmanagement Bußgeld EU-Recht Arbeitsschutz Nachhaltigkeitsberichterstattung Lieferant Gefährdungsbeurteilung Online-Seminar Kosten Strafrecht