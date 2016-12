17.08.2012 | News Risikobewertung

Belastung durch Sprühnebel berechnen

Bild: Michael Bamberger

Desinfektionsmittel oder Pestizide werden oft gesprüht. Der Sprühnebel breitet sich an Stellen aus, die sonst nur schwer zu erreichen wäre. Doch der Wirkstoff gerät auch in die Atemluft oder kann in die Haut eindringen. Die neue Software SprayExpo berechnet die Belastungen.mehr