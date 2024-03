Gefährliche Gemische: Wie der UFI-Code Leben retten kann

Bild: MEV Agency UG Der UFI-Code ermöglicht Gemischen eine eindeutige Zuweisung ihrer Rezeptur, so dass bei Notfällen schnelle Gegenmaßnahmen getroffen werden können.

In medizinischen Notfällen, die durch gefährliche Gemische verursacht werden, ist der schnelle Zugang zu relevanten Informationen über diese Substanzen von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass diese Informationen effektiv bereitgestellt werden können, wurde in der Europäischen Union ein einheitliches Informationssystem für die gesundheitliche Notversorgung etabliert. Gemäß Art. 45 der CLP-Verordnung sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, bestimmte Stellen zu benennen, die für die Entgegennahme dieser Informationen zuständig sind. In Deutschland ist das z.B. das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).