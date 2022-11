Der Digital Markets Act ist zum 1.11.2022 in Kraft getreten, der Digital Services Act folgt zeitnah

Das EU-Parlament will die Marktmacht der großen Internetkonzerne eindämmen und den digitalen Raum für User sicherer machen. Diesem Ziel dienen der vom EU-Parlament beschlossene „Digital Services Act" und der „Digital Markets Act", die EU-weit den Schutz der Rechte der Verbraucher stärken sollen. Der „Digital Markets Act" ist am 1.11.2022 in Kraft getreten, kommt aber erst ab 2.5.2023 zur Anwendung. Das In-Kraft-Treten des „Digital Services Act" folgt zum 16.11.2022, zur Anwendung kommen die Regelungen aber erst ab 17.2.2024.