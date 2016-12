12.06.2015 | News Filesharing

Illegale Musikdownloads - wann haften Eltern für ihre Kinder?

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer weiß schon, was der Nachwuchs im Jugendzimmer am PC treibt? Die Sorgen sind vielfältig und auch die BGH-Rechtsprechung zur Elternhaftung bei illegalen Downloads ihrer Kinder bleibt differenziert. In drei neuen Entscheidungen zum Filesharing hat der BGH die Elternhaftung bejaht. Doch sie greift nicht immer.mehr