Gerichte uneins bei der Deckelung von Filesharing-Abmahnkosten

Bild: Haufe Online Redaktion Filesharing-Abmahnung? Laut EuGH ist Deckelung nur zulässig, wenn der Verletzer genug von den Anwaltskosten trägt.

Die Kosten für Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen in P2P-Filesharing-Fällen sind per Gesetz seit 2013 mit einem Streitwert von 1000 EUR gedeckelt. Eine Ausnahme komme nur in Betracht, wenn die Deckelung unbillig wäre. So sieht es das OLG Celle. Das LG Stuttgart sieht das anders und geht im Wege EU-konformer Auslegung mit dem Streitwert auf immerhin 20.000 EUR hoch.