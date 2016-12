19.09.2016 | News 71. Deutscher Juristentag

Der Juristentag wird politischer

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Juristentag in Essen begann mit einem politischen Paukenschlag in Richtung Türkei. Aber auch die rechtspolitische Entwicklung in Deutschland wurde kritisch gesehen. Betont wurde die notwendige Anpassung des Rechts an die aktuelle gesellschaftliche und technische Entwicklung ("Familienformen", "Crowdworker"). Umstrittenes Thema war ein verstärkter Einzug der Kameras in die Gerichtssäle (Reality Show oder zeitgemäße Öffentlichkeit?).mehr