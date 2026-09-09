Unlautere Werbung

Greenwashing Farbe grün
Greenwashing Farbe grün
 Studie „Valide Umweltaussage oder Greenwashing"

Greenwashing wirksam vermeiden – mehr Transparenz bei Umweltaussagen

Verbraucher:innen sind oft verloren im Dschungel der Umweltaussagen auf Produkten und Dienstleistungen. Eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamtes beleuchtet, wie man echte Nachhaltigkeit von Greenwashing unterscheiden kann. Dabei wird deutlich: Klare Labels, strenge Prüfungen und transparente Informationen sind der Schlüssel zu mehr Orientierung.
Wald Grün Straße
Wald Grün Straße
Green Claims

DUH will verstärkt gegen irreführende Klimaneutralitätsversprechen vorgehen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht seit Mai 2022 gegen irreführende Werbeaussagen mit angeblicher „Klimaneutralität“ oder ähnlichen Slogans vor. Nach 92 Gerichtsverfahren zieht die Organisation in einer aktuellen Pressemitteilung eine positive Zwischenbilanz. Es sei gelungen, mehrere Unternehmen zur Änderung ihrer Werbeaussagen zu bewegen. Gleichzeitig kündigte die DUH an, ihre Aktivitäten auszuweiten.
Green Claims
Green Claims
Green Claims

Rechtssichere Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation – was Unternehmen jetzt beachten müssen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich kürzlich erstmals zu Werbung mit dem Begriff „klimaneutral“ geäußert. Zugleich bringen die bereits in Kraft getretene Empowering Consumers (EmpCo) und die noch diskutierte Green Claims Richtlinie in naher Zukunft weitreichende Änderungen für Unternehmen und deren Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation. Dieser Beitrag bietet einen Überblick zu den wichtigsten Punkten und Auswirkungen auf Unternehmen.
Greenwashing Schornstein
Greenwashing Schornstein
Green Claims

Kein Anlass zum Green Hushing! Wie Unternehmen glaubwürdig mit Nachhaltigkeit werben können

Nachhaltigkeit ist ein Top-Thema in der Marketingkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Marken geworden. Kaum eine Werbekampagne kommt noch ohne „grüne Werbeversprechen“ aus. Doch längst nicht alle postulierten Umweltvorteile halten, was sie versprechen. Greenwashing ist omnipräsent. Wie ein seriöser Umgang mit „Green Claims“ gelingt, zeigt dieser Beitrag.
T-Shirt mit Hinweis climate neutral
T-Shirt mit Hinweis climate neutral
EmpCo-Richtlinie

Droht „grüner“ Werbung aufgrund der strengen Vorgaben der EmpCo-Richtlinie das Aus?

Die sog. EmpCo-Richtlinie (1) schränkt umweltbezogene Werbung stark ein und lässt diese nur noch unter strengen Voraussetzungen zu. Damit sagt die EU dem „Greenwashing“ den Kampf an. Wir stellen in diesem Beitrag die wesentlichen Vorgaben der EmpCo-Richtlinie dar und skizzieren, was Unternehmen beachten müssen, wenn sie künftig mit „Green Claims“ werben möchten.
KN95-Maske
KN95-Maske
Unzulässige Werbung bei FFP2-Berechtigungsscheinen

Apotheke darf FFP2-Masken nicht mit Übernahme des Eigenanteils der Berechtigten bewerben

Die Werbung mit dem Verzicht auf den Eigenanteil bei der Abgabe von FFP2-Masken gegen Berechtigungsschein für Menschen über 60 und solche mit bestimmten Erkrankungen ist unlauter und deshalb nicht zulässig. Eine Versandapotheke die sich für diese Marketingidee entschieden hatte, musste nach einem Urteil des LG Düsseldorf ihre entsprechende Werbung wieder von der Homepage nehmen.
Kosten für Medikamente und Krankheit
Kosten für Medikamente und Krankheit
BGH zu Arzneimittelpreisbindung

Werbung niederländischer Versandapotheke mit „Sofort-Bonus“ für Privatpatienten zulässig

Eine Versandapotheke aus den Niederlanden warb mit einem Sofort-Bonus pro Privatrezept. Der Bonus wurde bei einer zukünftigen Bestellung eines nicht verschreibungspflichtigen Produkts gewährt. Einen Verstoß gegen die Arzneimittelpreisbindung konnte der BGH darin nicht sehen. Es sei kein unmittelbarer Preisnachlass und  § 78 Abs. 1 S. 4 AMG ist laut EuGH-Rechtsprechung nicht anwendbar.
Feder
Feder
Unlautere Werbung mit Alleinstellungsbehauptung

Werbung einer EU-Firma mit „world’s lightest“ Koffer nach deutschem Recht untersagt

Gerade dann, wenn bestimmte Eigenschaften für eine Sache wichtig sind, wie möglichst geringes Gewicht für Koffer, ist Vorsicht bei der Anpreisung geboten. Wer mit messbaren Superlativen wirbt, muss das Versprechen laut UWG einhalten. Das fiel einem EU-Unternehmen auf die Füße: Über seine Werbung für superleichtes Gepäck auf einer deutschen Messe wurde nach deutschem Wettbewerbsrecht entschieden.
Paragraphenzeichen auf Glastür
Paragraphenzeichen auf Glastür
Irreführende Werbung

Deutscher Gewerkschaftsbund darf sich nicht „Größte Deutsche Fachkanzlei“ nennen

Gewerkschaften haben zur Zeit mächtig Aufwind. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich weit aus dem Fenster gelehnt – zu weit, wie kürzlich das Oberlandesgericht Koblenz entschied. Die DGB-Rechtsschutz GmbH, die Mitglieder kostenlos in Rechtsangelegenheiten berät und vertritt, hatte sich mit dem Superlativ nicht nur selbst beweihräuchert, sondern auchgegen das UWG verstossen.  
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Werbung Nachhaltigkeit Rechtsanwalt Wettbewerbsrecht Marketing UWG Urteil Klimaschutz Kanzlei Rabatt Juristen Verbraucherschutz Wirtschaftsrecht Justiz Kanzleimarketing Richter Unterlassungsklage Nachhaltigkeitsmanagement Heilmittel Recht Prospekthaftung Abmahnung EU-Richtlinie Frist Rechtsstreit Klimawandel Europäischer Gerichtshof Fristverlängerung Berufsrecht Coronavirus