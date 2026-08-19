Marktanalyse

Mann präsentiert an Flipchart
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Professionelles Kanzleimarketing

Anwälte sollten mehr Wettbewerbsintelligenz entwickeln

Viele der etwa 160.000 Anwälte in Deutschland vernachlässigen die Analyse ihrer unmittelbaren Wettbewerber im Rechtsmarkt. Zwar beobachten die meisten Anwälte ihre Wettbewerber und den Rechtsberatungsmarkt. Allerdings werden die relevanten Markt- und Wettbewerbsinformationen von der breiten Mehrheit nicht in einem System archiviert und noch viel weniger weitergehend analysiert. Ein Fehler!
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