12.08.2015 | News Marktanalyse

IVD-Marktmietspiegel Berlin: Wachstum um 3,6 Prozent

Bild: Lupo

Bei Neuvertragsabschlüssen sind die Mieten in Berlin laut IVD-Marktmietspiegel in Standardlagen in den letzten zwei Jahren um 3,6 Prozent gestiegen, in Vorzugslagen der Bundeshauptstadt lag das Wachstum bei 2,4 Prozent.mehr