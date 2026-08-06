Modernisierung

Ausschnitt von Bundesrat Gebäude
Ausschnitt von Bundesrat Gebäude
Stand der Gesetzgebung

Aktuelle Entwicklung des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts

Das Gesetzgebungsverfahren zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts macht weitere Fortschritte. Der Entwurf des Gesetzes sieht eine Vielzahl von zentralen Änderungen für alle Formen der Personengesellschaften vor. Besonders hervorzuheben sind die Einführung eines Gesellschaftsregisters für Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Regelungen über die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen.
DW 07 2018
DW 07 2018
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 07/2.018

Neubau- und Qualifizierungskonzepte

Die Aufmerksamkeit richtet sich derzeit zum großen Teil auf die wachsenden Regionen und den dortigen Neubaubedarf. Doch an manchen Orten herrscht ein gegenteiliger Prozess vor. Doch gerade in den stagnierenden oder schrumpfenden Regionen sind kreative Lösungen gefragt. Hier gilt es – unter schwierigeren Bedingungen – die Bestände zu diversifizieren und mit modernen Wohnangeboten auf die Bedürfnisse der Menschen auszurichten. Wir stellen einige Beispiele vor.
IW 12 + 01 2018
IW 12 + 01 2018
Immobilienwirtschaft Ausgabe 12/2.017

Serieller Wohnungsbau

Viele Fachleute sehen in der seriellen und modularen Bauweise einen entscheidenden Beitrag zum günstigen, flexiblen und schnellen Bauen. Erste Projekte vor allem in der Wohnungswirtschaft zeigen, dass das industrialisierte Bauen längst nicht mehr nur für Flüchtlingsunterkünfte, Schulprovisorien und Lagerhallen geeignet ist. Doch ob die Kosten dadurch wirklich sinken, ist noch nicht bewiesen.
Heimwerkerin steht mit Werkzeug vor Leiter
Heimwerkerin steht mit Werkzeug vor Leiter
BFH Pressemitteilung

Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle Sofortabzug bei Gebäudesanierung

Der BFH hat mit 3 Urteilen den Begriff der "Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen" in § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG für die Fälle konkretisiert, in denen in zeitlicher Nähe zur Anschaffung neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. Der BFH bezieht auch diese Aufwendungen in die anschaffungsnahen Herstellungskosten ein, so dass insoweit kein sofortiger Werbungskostenabzug möglich ist.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Modernisierung
Haufe Shop: Energetische Sanierung und Modernisierung von Immobilien
Energetische Sanierung und Modernisierung von Immobilien

Wer sein Haus energetisch saniert, spart Heizkosten, verbessert die Wohnqualität und steigert den Wert seiner Immobilie. Hier erfahren Sie, wie Sie als Eigentümer:in die energetischen Schwachstellen Ihrer Immobilie ermitteln und am besten vorgehen, wenn Sie sie energetisch sanieren möchten.

Fachbeiträge & Kommentare
E-Mobilität: Förderprogramm... / 2.2 Förderprogramm "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland"
Beitrag
E-Mobilität: Förderprogramm... / 4.16 Thüringen
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.8 Verbesserung der sanitären Einrichtungen
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 2.1.6 GModG-Heizungsanlagenmodernisierung
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 2.1.4 Maßnahmen zur Verringerung des Energieverlusts der zentralen Heizungs- und Warmwasseranlagen
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
Mietrecht Mieterhöhung Sanierung Wohnungsunternehmen Wohnungsbau Neubau Instandsetzung Herstellungskosten Einkommensteuer Wohnungswirtschaft Gebäude Anschaffungskosten Immobilienverwaltung Mietpreisbremse Gebäudesanierung Energieeffizienz Werbungskosten BFH-Urteile Wohnungsverwalter Wohnungsmarkt Klimaschutz Wohnimmobilien Immobilien Immobilienwirtschaft Denkmalschutz Barrierefreiheit Förderung Wohnraummietverhältnis Mieter Bundesgerichtshof (BGH)