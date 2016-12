Homeoffice – Definition und Regelungen im Arbeitsrecht

11.06.2015 | News Tipps fürs Home-Office

Produktiv arbeiten in den eigenen vier Wänden

Bild: PhotoDisc Inc.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder der Wegfall langer Anfahrtswege sind zwei Gründe, warum es attraktiv sein kann, zu Hause zu arbeiten. Trotzdem geht der Trend in Deutschland eher zurück. Vielleicht auch deshalb, weil es gar nicht so einfach ist, in den eigenen vier Wänden produktiv und konsequent zu arbeiten.mehr