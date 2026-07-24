Themenseite

Homeoffice – Definition und Regelungen im Arbeitsrecht

Home Office
Bild: Tim Hall

Homeoffice-Arbeitsplätze wünschen sich viele Mitarbeiter. Doch was ist eigentlich ein Homeoffice und welche Voraussetzungen hat das Arbeiten von Zuhause aus? Eine Definition zum Homeoffice-Begriff sowie einen Überblick zu den arbeitsrechtlichen Regelungen finden Sie hier.

Homeoffice-Angebote helfen den Mitarbeitern dabei, flexibler zu arbeiten. Das schafft nicht nur Vertrauen und die Möglichkeit, Job und Familie besser zu vereinbaren, sondern kann ebenso als Reaktion auf die Erfordernisse der neuen Arbeitswelt gelten. Kaum verwunderlich also, dass neben zahlreichen Managementexperten auch der Bundesverband der Personalmanager in einem Konzeptpapier eine Ausweitung der Homeoffice-Angebote fordert. Doch was versteht man eigentlich unter einem Homeoffice? Welche Voraussetzungen hat das Arbeiten von Zuhause aus und wie steht es um die aktuelle Rechtslage?

Was ist Homeoffice: Definition

Unter einem Homeoffice wird in Deutschland umgangssprachlich meist ein heimisches Arbeitszimmer verstanden, das die Mitarbeiter steuerlich geltend machen können (worauf es dabei ankommt, lesen Sie auf unserer Themenseite häusliches Arbeitszimmer). Per Definition beschreibt der Homeoffice-Begriff allerdings nicht das Arbeitszimmer im eigenen Heim, sondern einen übergreifenden Organisationsansatz zur Flexibilisierung der Arbeit. In diesem Sinne wird der Begriff "Telearbeit" weitgehend synonym verwendet.

Definition: 

Homeoffice, auch Telearbeit genannt, ist eine flexible Arbeitsform, bei der die Beschäftigten ihre Arbeit vollumfänglich oder teilweise aus dem privaten Umfeld heraus ausführen.

Die drei Formen der Telearbeit 

An dieser Definition werden die Voraussetzungen von Homeoffice-Ansätzen bereits etwas deutlicher. Denn bei der Telearbeit lassen sich grundsätzlich drei Formen unterscheiden:

  • Bei der Teleheimarbeit verrichtet ein Mitarbeiter seine Tätigkeiten in Vollzeit "aus dem Homeoffice". Er arbeitet also ausschließlich von Zuhause aus.
  • Bei der alternierenden Telearbeit, der verbreitetsten Form der Telearbeit, steht dem Mitarbeiter sowohl ein Arbeitsplatz im Unternehmen als auch ein Homeoffice zur Verfügung. Zwischen dem Büro am Betriebsort und dem Homeoffice kann der Mitarbeiter bedarfsgerecht wechseln. Dabei bieten viele Unternehmen Büroarbeitsplätze an, die abwechselnd von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. Das wiederum erfordert frühzeitige Absprachen und eine gute Organisation, kann die laufenden Kosten jedoch deutlich senken.
  • Bei der mobilen Telearbeit bewegt sich der Arbeitsplatz quasi mit dem Arbeitnehmer. Dies ist beispielsweise im Vertrieb oder andere Branchen mit hohem Reiseaufkommen zentral. Schließlich müssen die Mitarbeiter auch unterwegs die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens nutzen können – beispielsweise, um auf Kundendaten oder interne Kennzahlen zuzugreifen.

Homeoffice Voraussetzungen: Vorteile und Nachteile abwägen

Aus Sicht des Arbeitgebers hängen die Voraussetzungen für ein Homeoffice-Angebot zunächst am Tätigkeitsumfeld der Mitarbeiter. So ist es etwa im Produktionsbereich beinahe ausgeschlossen, regelmäßige Homeoffice-Zeiten zu ermöglichen. Auch bei Tätigkeiten, die grundsätzlich außerhalb des Betriebs ausgeführt werden könnten, ist es jedoch ratsam, die Vorteile des Homeoffice gegen dessen Nachteile abzuwägen. Hier eine kurze Übersicht:

Vorteile

Nachteile

Kostenreduktion

Schwierige Koordination und erhöhter Organisationsaufwand

Erhöhte Produktivität

Negative Effekte auf das Gemeinschaftsgefühl und den "Teamspirit" durch hohe Abwesenheitszeiten

Positive Wirkung auf die Arbeitgebermarke

Hohe Anforderungen an Datensicherheit und IT-Infrastruktur

Positive Effekte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Arbeitszeitkontrolle nur eingeschränkt möglich

Förderung der Vertrauenskultur im Unternehmen

Mehraufwand bei der Vertragsgestaltung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Homeoffice

Neben der Vor- und Nachteile sollten natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen bei der Einführung von Homeoffice-Angeboten berücksichtigt werden. So sieht etwa die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) vor, dass der Arbeitgeber für die Ausstattung des Homeoffice zuständig ist, wenn mit einem Mitarbeiter eine wöchentliche Arbeitszeit am Telearbeitsplatz vereinbart ist. Dabei gelten nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dieselben Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wie für Arbeitsplätze an der Betriebsstätte. Die Rahmenbedingungen zur Ausstattung eines Telearbeitsplatzes können Sie hier im Einzelnen nachlesen

Homeoffice: Arbeitsrechtliche Regelungen

In Deutschland ergibt sich für die Mitarbeiter aus dem Arbeitsrecht weder ein Anspruch auf Homeoffice-Angebote noch eine Verpflichtung, an einem Telearbeitsplatz zu arbeiten. Grundsätzlich sind aus arbeitsrechtlicher Sicht dieselben Vorgaben zu beachten, die auch im Betrieb gelten – etwa das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), das beispielsweise nach § 5 ArbZG eine Ruhezeit von elf Stunden vorsieht, die auch Mitarbeiter im Homeoffice einhalten müssen.

Dennoch gibt es auch einige Besonderheiten, die bei der Arbeit von Zuhause aus beachtet werden sollten – etwa die Frage, welchem Betrieb ein Mitarbeiter, der Vollzeit im Homeoffice arbeitet, zugerechnet wird (Antworten dazu finden Sie in unseren arbeitsrechtlichen Tipps zum Homeoffice).

Aufgrund solcher und anderer Eigenheiten sollten Arbeitgeber von vornherein klare Vereinbarungen mit den Mitarbeitern treffen und die Konditionen der Arbeit im Homeoffice über individuelle oder kollektive Vereinbarungen regeln. Für Homeoffice-Vereinbarungen ist die Einhaltung der Schriftform allerdings nicht vorgeschrieben - zu empfehlen ist sie jedoch allemal.

Homeoffice-Regelung im Arbeitsvertrag: Zusatzvereinbarung und Telearbeitsvertrag

Die Rahmenbedingungen der Arbeit am Telearbeitsplatz sollten spätestens dann schriftlich geregelt werden, wenn feste Homeoffice-Zeiten vereinbart werden. Das ist einerseits in Form einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag oder in Form eines gesonderten Telearbeitsvertrags möglich. Geregelt werden können hier zum Beispiel:

  • Die Ausstattung des Telearbeitsplatzes sowie Details zu Kostenerstattung und Aufwandsentschädigungen
  • Die Dokumentationspflichten zur Arbeitszeit sowie Arbeitszeitfenster oder Bearbeitungsfristen für bestimmte Aufgaben
  • Der Datenschutz und die Datensicherheit im Homeoffice

Da Telearbeiter umgangssprachlich oft als Heimarbeiter bezeichnet werden, entsteht eine gewisse Begriffsnähe zwischen dem Telearbeitsvertrag und dem Heimarbeitsvertrag. Trotzdem handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Vertragstypen. Denn bei Heimarbeitern handelt es sich im Sinne des Heimarbeitergesetzes (HAG) in der Regel nicht um Mitarbeiter, die im Homeoffice tätig sind. Hier sollten Arbeitgeber Vorsicht walten lassen und richtig differenzieren.

Betriebsvereinbarung Homeoffice

Auf kollektiver Ebene können die Rahmenbedingungen für ein Homeoffice-Angebot auch über eine Betriebsvereinbarung abgesteckt werden. Damit können Arbeitgeber einerseits ihre grundlegende Bereitschaft zur Unterstützung von flexiblen Arbeitsformen signalisieren und somit Sympathien in der Belegschaft gewinnen. Andererseits können über die Betriebsvereinbarung jedoch auch wesentliche Details zur Arbeit im Homeoffice geregelt werden – beispielsweise eine Vereinbarung zu Ansprechpartnern in Sachen Arbeitssicherheit oder Datenschutz. Eine Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice kann und sollte allerdings durch individuelle Regelungen konkretisiert und ergänzt werden.

Hitze_Buero_Faechern_Homeoffice
Hitze_Buero_Faechern_Homeoffice
Hitzewelle

Warum viele Unternehmen ihre Pflichten bei Hitze unterschätzen

38 Grad in Berlin, 36 Grad in Frankfurt, tropische Nächte selbst in kleineren Städten: Was früher die Ausnahme war, wird in Deutschland zunehmend zur Regel. Damit tritt eine Frage in den Vordergrund, die lange eher theoretischer Natur war: Wie weit reicht die Verantwortung des Arbeitgebers, wenn das Büro zur Sauna wird? Unser Autor räumt mit fünf gängigen Irrtümern zum Hitzeschutz im Betrieb auf.
PERSONALquarterly 2/2026 digital
PERSONALquarterly 2/2026 digital
Konstanzer Homeoffice-Studie

Hybride Arbeitswelt im Wandel: Erkenntnisse aus der Konstanzer Homeoffice-Studie

Der Beitrag bietet eine Analyse der Konstanzer Homeoffice-Studie (2020–2025) unter der Forschungsfrage: Wie hat sich hybrides Arbeiten in Deutschland seit der Pandemie entwickelt, wie unterscheiden sich die Präferenzen von Mitarbeitenden mit und ohne Führungsverantwortung und warum fordern viele Führungskräfte trotz stabiler Home­office-Produktivität mehr Büropräsenz?

Hybride Arbeitswelt im Wandel: Erkenntnisse aus der Konstanzer Homeoffice-Studie
PERSONALquarterly 1/2026
PERSONALquarterly 1/2026
Proaktivität

Auswirkungen von Selbst- oder Fremdbestimmung bei Regelungen zum mobilen Arbeiten

Wie beeinflusst die Entscheidungsebene und damit die Möglichkeit, selbstbestimmt und proaktiv über mobiles Arbeiten zu entscheiden, die Gesundheit und Leistung von Beschäftigten? Welche Unterschiede zeigen sich zwischen individueller, teambasierter, führungskraftgesteuerter und organisationaler Entscheidungsfindung? Diese Forschungsfragen klärt der Beitrag von Dr. Kilian Hampel und Prof. Dr. Florian Kunze von der Uni Konstanz.

Auswirkungen von Selbst- oder Fremdbestimmung bei Regelungen zum mobilen Arbeiten
Arbeit im Urlaub Erreichbarkeit
Arbeit im Urlaub Erreichbarkeit
Studie des Bundestags

Gesetzgeber und Unternehmen haben viel Nachholbedarf im Bereich hybrider Arbeit

Ende 2024 hat das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag eine Studie herausgegeben. Darin beantworten Experten auch Fragen zum Arbeitsschutz in einer hybriden Arbeitswelt. Arbeitgeber und Unternehmen könnten nach Corona nicht wieder zu den alten Arbeitsstrukturen zurückkehren. Immer mehr Arbeitnehmer wollen zeitlich und örtlich flexibler arbeiten. Viele weitere Fragen seien jedoch noch offen.
Homeoffice Meeting hybrid remote digital Zoom Call
Homeoffice Meeting hybrid remote digital Zoom Call

Hybrides Arbeiten

Verbesserte Work-Life-Balance, mehr Motivation, erhöhte Flexibilität: Hybrides Arbeiten bietet Mitarbeitenden viele Vorteile. Doch Unternehmen, Führungskräfte und Teams stellt dieses Arbeitsmodell auch immer wieder auf die Probe. Worauf Unternehmen achten sollten und wie hybride Zusammenarbeit gelingt, lesen Sie in dieser Themenserie.
PERSONALquarterly 1/2025
PERSONALquarterly 1/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 01/2025

Wohlbefinden im Arbeitsleben

Das Thema Wohlbefinden gewinnt für Organisationen an Bedeutung. Die derzeit hohen Krankenstände verdeutlichen, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Studien zeigen positive Zusammenhänge eines hohen Wohlbefindens mit Engagement, Leistung, Kreativität und Innovationsfähigkeit. Ein hohes Wohlbefinden stärkt die Mitarbeiterbindung und trägt zur Arbeitgeberattraktivität bei. Die Forschung zeigt, dass strukturelle Maßnahmen wirksam sind. Mehr dazu in dieser Ausgabe.
Frau arbeitet im homeoffice
Frau arbeitet im homeoffice
Arbeitsschutz im Homeoffice

Hat der Arbeitgeber beim Homeoffice ein Zutrittsrecht zu den privaten Wohnräumen?

Das Homeoffice ist dadurch geprägt, dass es sich in räumlicher Hinsicht den Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers weitgehend entzieht. Dennoch bedingen die arbeitgeberseitigen Fürsorgeverpflichtungen und auch die öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften, dass der Arbeitgeber auch im Homeoffice zahlreiche Schutzverpflichtungen hat. Fraglich bleibt, ob der Arbeitgeber die Wohnräume des Beschäftigten zum Zwecke des Arbeitsschutzes überhaupt betreten darf. 
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Sucht: Betriebliche Prävent... / 2.3 Gefährdungsbeurteilung und suchtrelevante Risikofaktoren
Beitrag
Arbeitnehmerkammern / 2.1 Beitragspflichtige Arbeitnehmer
Lexikonbeitrag
Arbeitnehmerkammern / 1.1 Beitragspflichtige Arbeitnehmer
Lexikonbeitrag
Zeit- und Zielmanagement / 2.1 Remote Working und Homeoffice
Beitrag
Zeit- und Zielmanagement / Zusammenfassung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Mobiles Arbeiten Arbeitsschutz Betriebliches Gesundheitsmanagement New Work Urteil Künstliche Intelligenz (KI) Büroarbeitsplatz Mitarbeiterführung Büro Direktionsrecht Virtuelle Zusammenarbeit Arbeitsrecht Bildschirmarbeitsplatz Datenschutz Büroimmobilie Betriebliche Gesundheitsförderung PERSONALquarterly Leadership Entsendung Gefährdungsbeurteilung Grenzgänger Vermietung Sozialversicherungsrecht Lohnsteuer Gesundheit Steuerfreiheit Arbeitsstättenverordnung Investment Work Life Balance Steuerberater