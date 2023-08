Bild: Ralph / Pixabay Seit Januar 2022 gab es in unterschiedlichen Sondierungs- und Verhandlungsgruppen Gespräche über den 25 Jahre alten Manteltarifvertrag

Der die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft regelnde Manteltarifvertrag war in die Jahre gekommen. Im März einigten sich die Tarifparteien auf erste Vereinbarungen, die am 1. Juli dieses Jahres in Kraft traten. Bei anderen Themen laufen die Verhandlungen noch.