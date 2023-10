Hybrides Arbeiten: Beschäftigte lehnen Präsenzpflicht ab

Nach der Homeoffice-Pflicht während der Coronapandemie scheinen nun viele Unternehmen in Deutschland mit einer Rückkehr zur vollständigen Präsenzpflicht zu liebäugeln. Wie eine aktuelle Studie zeigt, sieht die Mehrheit der Vollzeitarbeitenden in Deutschland das kritisch – und würde sogar in Betracht ziehen, die Arbeitsstelle zu wechseln. Weiter