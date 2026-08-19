Büroarbeitsplatz

Büro Großraumbüro modern flexibel
Büro Großraumbüro modern flexibel
Desk-Sharing

Hybrides Arbeiten: Wie Verwaltungen damit gleich zwei Herausforderungen meistern wollen

Die Möglichkeit des hybriden oder mobilen Arbeitens steht seit der Coronazeit ganz oben auf der Präferenzliste von jungen Beschäftigten und zukünftigen Fachkräften. Damit Verwaltungen für diese Personengruppen attraktiver werden, müssen die entsprechenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. In immer mehr Behörden werden dazu zentrale Buchungsplattformen und Desk-Sharing-Systeme eingeführt. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund für diese Innovationen: Der Büroraum wird knapp.
Arbeitswelten Personalmagazin 9/2024
Arbeitswelten Personalmagazin 9/2024

Neue Arbeitswelten: Technik, Mensch, Kultur

Wer ins Büro kommt, will Kollegen treffen und Aktivität. So wird der Unternehmenscampus zum Ort der Begegnung und Kollaboration, dient der Ideenfindung, dem Austausch und der Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls. Dazu gehört auch eine Unternehmenskultur, die die alten Regeln der Präsenzarbeit infrage stellt und neu gestaltet. Wie das alles umgesetzt werden kann, zeigen Personalmagazin und IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, in dieser Ausgabe des Sonderhefts Arbeitswelten.
moderne Arbeitsplätze in Smart Office
moderne Arbeitsplätze in Smart Office
Lärm im Arbeitsalltag

Wie wirken Schallschutzwände im Büro?

Durch das Aufstellen von Schallschutzwänden erhoffen sich die Mitarbeitenden eine Verbesserung der akustischen Situation. Vor allem unerwünschte Geräusche – wie die Gespräche von anderen Personen – sollen dadurch geschluckt und somit kaum noch hörbar werden. Arbeitgeber wollen durch verbesserten Schallschutz das Wohlbefinden und die Produktivität der Beschäftigten verbessern. Unser empfindliches Gehör macht das aber zu keiner einfachen Aufgabe.
Großraumbüro Büro leer
Großraumbüro Büro leer
Schallschutz und Raumakustik

Lärmschutz im Büro – Was tun gegen Lärm im Arbeitsumfeld?

Bürolärm ist ein ständiger Begleiter im modernen Arbeitsalltag. Oft wird unterschätzt, welchen Einfluss Lärm auf die Beschäftigten hat. Dabei empfinden viele Menschen gerade den Lärm in Mehrfachpersonenbüros als große Störquelle. Lärmbedingter Stress beeinflusst die Produktivität: Er kann die Konzentrationsfähigkeit stören und zu Gesundheitsschäden, Fehlzeiten und Unfällen führen. Erfahren Sie hier, welche effektiven Strategien es gibt, um Ruhe und Konzentration für die Beschäftigten zurückzugewinnen.
Hybrides Arbeiten Arbeitswelt hybrid
Hybrides Arbeiten Arbeitswelt hybrid
Studie

Zusammenarbeit in der hybriden Bürowelt: Hat ein „Lerneffekt“ stattgefunden?

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat untersucht, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Bürobeschäftigten durch „hybride“ Arbeitsformen verändert hat – auch in Hinsicht auf psychische Faktoren wie einer vermeintlichen sozialen Isolation oder einem abnehmenden Gemeinschaftsgefühl. Es deutet laut den BAuA-Forschern einiges darauf hin, dass die Beschäftigten zunehmend lernen, sich mit den neuen Arbeits- und Kommunikationsbedingungen zu arrangieren.
Personalmagazin plus Arbeitswelten Die Macht des Raums
Personalmagazin plus Arbeitswelten Die Macht des Raums

Neue Arbeitswelten - die Macht des Raums

Die „Macht des Raums“ lautet der Titel dieser Ausgabe  in Anlehnung  an die New-Work-Order-Studie von Birgit Gebhardt. Die Trendanalystin hat untersucht, wie zukunftsfähig unsere Arbeitsumgebungen sind. Sie begnügt sich nicht mit dem Stereotyp des „Büros als Begegnungsort“, das die Mitarbeitenden in die Unternehmensgebäude zurückbringen soll. Ihrer Überzeugung nach wird das auf Dauer nicht ausreichen, um die Flächen wieder zu beleben. Welche Macht dem Arbeitsraum zukommt und mit welchen Konzepten Geschäftsführung, HR und Vorgesetzte reagieren können, hat das Personalmagazin gemeinsam mit Kooperationspartner IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, beleuchtet.
PM plus Arbeitswelten 11 2021
PM plus Arbeitswelten 11 2021

Die neue Rolle des Büros

Wie verhält es sich in Ihrem Unternehmen? Welche neuen Potenziale, welche neuen Bedürfnisse haben sich während der Zeit von Social Distancing und Homeofficepflicht ergeben? Welche Learnings ziehen Sie und was sagen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?  Anregungen, wissenschaftliche Unterstützung, Praxisbeispiele und einen Ausblick, wie das alles auch die Rolle des Büros als Corporate Office verändert, wollen wir Ihnen gemeinsam mit unserem Kooperationspartner IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, in diesem Heft geben.
PM 01 2021
PM 01 2021
PERSONALquarterly Ausgabe 01/2.021

Future Work: Zwischen Büro und Homeoffice

Die empirische Forschung zur Arbeitsortgestaltung zeigt: Die autonome Gestaltung des Arbeitsorts hat nachweisbar positive Effekte auf Arbeitszufriedenheit, Produktivität und Arbeitgeberattraktivität. Es geht darum, den richtigen Mix aus Virtualität und Präsenz vor Ort zu finden, und um eine unternehmens- und aufgabenspezifische Ausgestaltung der Arbeits- und Bürowelten. Unter dem Begriff „Future Work“ wurden diese Entwicklungen in den letzten Jahren bereits diskutiert und es gilt nun, die beiden Diskussionsstränge, Homeoffice und Future Work, zu verknüpfen und dabei auch hybride Formen wie zum Beispiel Co-Working-Spaces mitzudenken.
PM plus Arbeitswelten 11 2020
PM plus Arbeitswelten 11 2020

Neue Arbeitswelten - Konzepte, Modelle, Räume

In den Büros haben Abstandsregeln und Trennscheiben Einzug gehalten und mit ihnen Konzepte, wie viele Personen sich überhaupt im Büro aufhalten dürfen. Weiterhin gesucht werden Strategien und Haltungen, um die neuen Arbeitswelten - im Homeoffice und vor Ort - mit Leben zu füllen und ihre jeweiligen Vorteile zu nutzen. Hybride Konzepte, innerhalb derer der Arbeitsort flexibel gewählt werden kann, und eine neue Definition des Unternehmenscampus können neue Ansätze sein. 
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Wearables im Arbeitsschutz / 4.3 Prävention von Bewegungsarmut im Büro
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