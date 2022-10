Zu einem speziellen Thementag für HR laden das Personalmagazin und der IBA auf der diesjährigen Orgatec ein. Im Fokus der Veranstaltung steht die zukünftige Zusammenarbeit in der hybriden Arbeitswelt. Für Personalverantwortliche gibt es ein begrenztes Kontingent an Freikarten.

Nach vier Jahren coronabedingter Pause findet in Köln vom 25. bis 29. Oktober 2022 wieder die Orgatec, die internationale Fachmesse für moderne Arbeitswelten, statt. Auf rund 120.000 Quadratmetern Messegelände werden dem internationalen Fachpublikum Ideen, Innovationen und Inspiration, wie Arbeit heute – sei es in Präsenz, unterwegs oder im Homeoffice – unterstützt werden kann, die Chancen hybriden Arbeitens genutzt und Probleme gemeistert werden können.

IBA Forum auf der Orgatec: Einblicke in den "Workspace of Tomorrow"

Unter dem Leitsatz "Arbeit neu denken" haben der Veranstalter Kölnmesse und der IBA (Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V.) als ideeller Träger der Orgatec in diesem Jahr für HR, Personalverantwortliche und Geschäftsführende besonders interessante Schwerpunkte gesetzt. Gemeinsam mit den Ausstellern zeigt die Orgatec, welche Gedanken sich die Branche über die Büroumgebung für das "Neue Normal" macht. Gezeigt werden Lösungen, die das Office attraktiver für Teamarbeit, Austausch und soziale Interaktion machen, ergonomisches Design für das Homeoffice, smarte Technologien und Möglichkeiten der Nachhaltigkeit durch ressourcenschonende Materialien und umweltverträgliche Produktion.

Kernpunkt des Event-Programms bildet auf der größten Bühne der Messe das IBA Forum in Halle 6. In Zusammenarbeit mit der New Work SE, Frame und dem Personalmagazin werden hier Experten aus den Bereichen Architektur, Arbeitsschutz und Führung Einblicke in den "Workspace of tomorrow" geben und dies mit Praktikern aus Unternehmen, HR und Arbeitsschutz diskutieren.

Spezieller Thementag für HR am 27. Oktober

Am Donnerstag, 27. Oktober, widmet sich das IBA Forum gemeinsam mit dem Personalmagazin auf dem Thementag HR intensiv der Frage der zukünftigen Zusammenarbeit in Unternehmen. Der Thementag richtet sich mit Konzepten und Diskussionen zu den zukünftigen Herausforderungen der Kollaboration und Teamarbeit in einer hybriden Arbeitswelt speziell an HR-Verantwortliche. Den Thementag eröffnen wird Trendforscherin Birgit Gebhardt mit der Präsentation ihrer neuen New-Work-Order-Studie "Die Macht des Raums". Die Studie beschäftigt sich mit der Bedeutung, die der Raum für Arbeit künftig haben wird und der Frage, wie und ob eine Rückkehr ins Büro gelingen kann.

Weitere Highlights des Thementags HR sind ein Überblick über die Auswirkungen von Lärm im Büro auf Leistung und Wohlbefinden (es referieren Büroakustiker Christian Nocke und Arbeitspsychologin Sabine Schlittmeier) sowie eine Diskussion zwischen Experten aus HR, Zukunftsforschung und Immobilienmanagement zur neuen Rolle des Büros. Einen Einblick in die Forschungsarbeit bietet Dr. Katharina Radermacher, die aus ihrer Studie zur Arbeitgeberattraktivität Praxistipps für das Recruiting ableitet. Im Anschluss an das Programm werden ab 16.00 Uhr die Best Workplace Awards 2022 verliehen.

Das ausführliche Programm finden Sie auf der Website des IBA Forum.

Rundgang für Personaler auf der Orgatec

Messeneulinge können am HR-Tag um 13 Uhr an einem vom Personalmagazin geführten Rundgang über die Messe teilnehmen. Auf dem Rundgang werden Anbieter mit einem explizit für HR-, BGM- und Arbeitsschutzverantwortliche interessanten Produktportfolio besucht und spezielle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise zur flexibleren Raumgestaltung, Konzentrationsförderung im Büro, Schallschutz, ergonomischen Homeofficemöglichkeiten und weiteren Aspekten der Arbeitsplatzgestaltung beantwortet.

Freikarten für die Orgatec

Tipp: Personalverantwortliche und Beschäftigte in HR-Abteilungen können über das Personalmagazin Freikarten für die Orgatec und den Thementag HR erhalten. Bitte wenden Sie sich dazu per Mail an e.fassbender@iba.online.