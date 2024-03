Die Sieger stehen fest: 100 Unternehmen dürfen sich für ein Jahr "Deutschlands Beste Arbeitgeber" nennen. Sie haben an einer ausführlichen Analyse teilgenommen und dabei belegt, dass sie eine vorbildliche Arbeitsplatzkultur haben. Die prämierten Arbeitgeber finden sich in allen Branchen.

Zum 22. Mal stellten Unternehmen in Deutschland ihre Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber auf den Prüfstand und nahmen an den ausführlichen Analyseverfahren von "Great Place to Work" teil. Dazu gehört als erstes Bewertungsinstrument eine Mitarbeiterbefragung mit Kernthemen wie Unternehmenskultur, Führung, Vertrauen, Anerkennung, Förderung und Zusammenarbeit. Das zweite Bewertungsinstrument ist ein Kultur Audit – eine Managementbefragung zu Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit. Die Befragungen fanden zwischen März und November 2023 statt.

Über 1.000 Unternehmen nahmen am Arbeitgeberwettbewerb teil

Die Analysen gehen tief und erfordern auch einiges an Zeitaufwand für die HR-Bereiche und Mitarbeitenden. Und es ist keineswegs sicher, dass ein Unternehmen alle Anforderungen erfüllt und sich nach den Auswertungen zu den 100 besten Arbeitgebern zählen darf. Dennoch scheint es den Arbeitgebern immer wichtiger zu sein, ihre Arbeitsplatzkultur auf den Prüfstand stellen zu lassen: In diesem Jahr haben 1.054 Unternehmen an dem Wettbewerb teilgenommen – ein neuer Rekord. Im Vorjahr waren es 931 Anmeldungen und in den Jahren zuvor 804 (2022) beziehungsweise 684 (2021).

Die Preisverleihung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" fand am 21. März 2024 im festlichen Ambiente der Kölner Flora statt – mit Überraschungsfaktor. Denn vor der Veranstaltung war den Unternehmen nur bekannt, dass sie einen Platz unter den 100 besten Arbeitgebern erreicht hatten. Ob sie sogar einen der Top-Plätze belegen, erfuhren sie erst beim Galaabend vor Ort. "Deutschlands Beste Arbeitgeber" wurden in sechs Größenklassen ausgezeichnet.

Great Place to Work: die besten Großunternehmen

Den ersten Platz bei den Großunternehmen mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichte in diesem Jahr der Versicherungskonzern Allianz, der im Vorjahr noch den zweiten Platz belegte. Der zweite Platz in dieser Größenklasse geht an das Sensortechnik-Unternehmen Sick Germany, das 2023 Platz drei belegte. Ein dritter Platz wurde in diesem Jahr nicht vergeben.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Beschäftigten steht 2024 die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse ganz oben auf dem Treppchen. Sie belegte im Vorjahr Rang drei in dieser Größenklasse. Auf Platz zwei folgt das Medizintechnik-Unternehmen Stryker Deutschland. Platz drei in dieser Größenklasse belegt das IT- und Medienunternehmen Haufe Group.

Die Top-platzierten Arbeitgeber im Mittelstand

Die Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 2.000 Beschäftigten wird in diesem Jahr von dem Mikroelektronik-Unternehmen Nvidia angeführt. Den zweiten Platz erreichte die Hotelkette Hilton und macht damit deutlich, dass auch ein Unternehmen aus dem Gastgewerbe eine attraktive Arbeitsplatzkultur bieten kann. Auf dem dritten Platz in dieser Größenklasse folgt der Personaldienstleister DIS AG.

Bei den Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen die St. Gereon Seniorendienste auf dem Siegerpodest, die im Vorjahr den zweiten Platz belegten. Auch das Gebäudereinigungsunternehmen Wasserle machte einen Platz gut und ist nun auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz in dieser Größenklasse erreichte Iteratec, ein Unternehmen aus dem Bereich Softwareentwicklung.

Ausgezeichnete Arbeitgeber mit weniger als 250 Beschäftigten

In der Größenklasse der Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden erzielte das Pharma-Unternehmen Pascoe Naturmedizin den Siegerplatz und konnte seine Position im Vergleich zum Vorjahr um einen Rang verbessern. Accso - Accelerated Solutions, ein Unternehmen aus dem Bereich IT-Beratung und Services, belegt den zweiten Platz in dieser Größenklasse. Auf dem dritten Platz folgt die Unternehmensberatung Slalom.

Die Top-Platzierung bei den Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichte die Unternehmensberatung CPC Unternehmensmanagement. Auf dem zweiten Platz folgt Secova, tätig im Bereich IT-Beratung und Services. BeWo Plus Jugendhilfe ist eine Einrichtung der Jugendhilfe und belegt in diesem Jahr den drittbesten Rang in dieser Größenklasse.

Top-platzierte Arbeitgeber in allen Branchen

Die Top-Platzierungen in den jeweiligen Größenklassen machen deutlich: Es ist keine Frage der Branche oder Unternehmensgröße, um eine gute Arbeitsplatzkultur bieten zu können. Die Bandbreite der Siegerunternehmen reicht von Versicherungen, Krankenkassen und Beratungen über IT und Personaldienstleistung, Pharma und Medizintechnik bis zu Altenpflege, Gebäudereinigung und einer Einrichtung der Jugendhilfe. Offenbar haben die Arbeitgeber inzwischen branchenübergreifend erkannt, wie wichtig es ist, gute Arbeitsbedingungen zu bieten – nicht nur, um Mitarbeitende zu finden und binden, sondern auch, um eine bessere Performance zu erreichen.

Unter den besten der jeweiligen Größenklassen finden sich immer wieder Arbeitgeber, die schon seit Jahren Top-Platzierungen belegen. Diese Unternehmen nutzen offenbar die jährlichen Analysen, um ihre Personal- und Führungsarbeit laufend zu optimieren. Aber es kommen in jedem Jahr auch neue Firmen dazu, die gleich einen der vordersten Plätze einnehmen. Das heißt: Kein Arbeitgeber, der einmal ganz oben steht, kann sich auf seinen Lorbeeren ausruhen und in den nächsten Jahren die Personal- und Führungsarbeit schleifen lassen.

Was die Siegerunternehmen besser machen

Die weiteren Auswertungen der Befragungen zeigen, dass die 100 ausgezeichneten Arbeitgeber in vielen Feldern besser aufgestellt sind als andere Unternehmen. "Alles in allem ein sehr guter Arbeitsplatz" sagen im Durchschnitt 92 Prozent ihrer Beschäftigten. Ein Vergleich mit den Unternehmen bundesweit macht deutlich, dass durchschnittlich nur 63 Prozent der Beschäftigten in Deutschland dieser Ansicht sind. Beispiele für weitere Ergebnisse sehen Sie hier:

Bewertungsthema Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024 Durchschnitt der Unternehmen bundesweit Führungskräfte machen kompetente Arbeit 88 % 57 % Führungskräfte stellen passende Mitarbeitende ein 88 % 50 % Führungskräfte vertrauen auf gute Arbeit der Mitarbeitenden 92 % 70 % Mittel und Ausstattung für gute Arbeit 94 % 73 % Fairness unabhängig vom Alter 94 % 65 % Fairness unabhängig vom Geschlecht 96 % 82 % Ich möchte noch lange hier arbeiten 88 % 56 %

Weniger Krankentage, mehr Bewerbungen

Besonders auffällig ist der Unterschied bei den Krankentagen. Während Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024 pro Person pro Jahr im Schnitt 2,8 Krankentage verzeichneten, lag die Zahl der Krankentage im deutschlandweiten Unternehmensdurchschnitt bei 19. Auch die Fluktuation ist bei den ausgezeichneten Arbeitgebern deutlich niedriger: 7,2 Prozent im Vergleich zu 15,2 Prozent im Unternehmensdurchschnitt. Gewinnentwicklung und Innovationskraft weisen ebenfalls stark unterschiedliche Zahlen im Vergleich zum Unternehmensdurchschnitt auf.

Beeindruckend sind auch die Unterschiede bei den Bewerberzahlen. Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024 zählten im Durchschnitt 1.913 Bewerbungen pro Jahr. Im Vergleich dazu kamen bei den Vergleichsunternehmen durchschnittlich 422 Bewerbungen an.

Great Place to Work 2025: Der neue Wettbewerb ist gestartet

Ab sofort ist die Anmeldung für den Folgewettbewerb Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025 sowie für die länder- und branchenspezifischen Unterwettbewerbe möglich. Teilnehmen am Arbeitgeberwettbewerb können Unternehmen aller Branchen und Größen. Voraussetzungen sind lediglich eine Mindestgröße von 50 Beschäftigten sowie eine gute Personal- und Führungsarbeit und attraktive Arbeitsbedingungen. Hier finden Sie auch die vollständige Siegerliste mit allen 100 ausgezeichneten Unternehmen des Jahres 2024.





