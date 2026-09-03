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Deutscher Umweltpreis DBU 2026
Deutscher Umweltpreis DBU 2026
Deutscher Umweltpreis der DBU 2026

Deutsche Bundesstiftung Umwelt zeichnet Klimajuristin und Membranfilter-Pionier aus

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) verleiht ihren Umweltpreis in diesem Jahr an zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen wegweisende Persönlichkeiten: eine streitbare Umweltjuristin und einen innovativen Ingenieur aus dem Bereich Abwasserreinigung. Was sie verbindet, ist der Anspruch, den Umweltschutz mit konkreten, wirksamen Mitteln voranzutreiben.
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2026
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2026
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis

Fünf Persönlichkeiten für nachhaltige Transformation geehrt

Von Klimaforschung über ökologisches Design bis hin zu partizipativer Demokratie – BAUM e.V. zeichnet in diesem Jahr fünf Persönlichkeiten aus, die auf sehr unterschiedliche Weise zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Die Preisverleihung wirft ein Schlaglicht auf Akteure, die Nachhaltigkeit nicht nur denken, sondern konsequent umsetzen.
ICV 2025 Auszeichnung
ICV 2025 Auszeichnung
Internationaler Controller Verein

ICV Péter Horváth Newcomer Award 2026: bis 15. Mai bewerben

Im Rahmen des ICV Péter Horváth Newcomer Award werden drei Masterarbeiten oder herausragende Bachelorarbeiten mit  insgesamt 12.000 Euro prämiert. Die Arbeiten können Controllinginnovationen oder auch klassische Controllingthemen in der Anwendung thematisieren. Vorschlagsberechtigt sind die betreuenden Professoren sowie die Autorinnen und Autoren der Abschlussarbeiten selbst. Die Einreichungsfrist endet am 15. Mai 2026.
Markus Fink CHRO of the Year 2025
Markus Fink CHRO of the Year 2025
Interview mit dem CHRO of the Year 2025

"HR kann der ganzen Organisation zeigen, wie Digitalisierung geht"

Wie kann HR Künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen und die Digitalisierung der ganzen Organisation vorantreiben? Das wollte Matthias Haller, Chefredakteur des Personalmagazins, von Markus Fink wissen, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies und frisch gekürter "CHRO of the Year 2025". Das Interview fand bei der Verleihung des renommierten Preises der HR-Community im Rahmen der Human Work/s Konferenz in München statt.
ICV Newcomer Award 2024
ICV Newcomer Award 2024
Internationaler Controller Verein

ICV Newcomer Award 2024 an Annalena Beuchel verliehen

Für ihre Masterarbeit zur Planung in einer VUCA-Welt wurde Annalena Beuchel mit dem ICV Newcomer Award 2024 ausgezeichnet. Der Award wurde im Rahmen der Controlling-Fachtagung des ICV (CIS - Controlling Insights Steyr) von Laudator Matthias von Daacke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des auslobenden Internationalen Controller Vereins (ICV), überreicht. Der zweite Platz ging an Anna-Lena Osterloh und der dritte Platz an Marcel Michalik und Felix Möller.
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