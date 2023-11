Bild: Haufe Online Redaktion Manuela Lentzsch hat den "Coaching & Training Award 2023" des DVCT erhalten.

Alljährlich zeichnet der Deutsche Verband für Coaching und Training (DVCT) drei neue Konzepte aus, die den sogenannten "Rütteltest" der Fachexperten in der Vorrunde überstanden haben. Im Finale müssen die Bewerber noch eine Fachjury und das stimmberechtigte Publikum überzeugen. Dies ist in diesem Jahr Manuela Lentzsch mit ihrem "hundegestützten Coaching" am besten gelungen.