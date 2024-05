Fachmedium des Jahres 2024: Magazin "Immobilienwirtschaft"

Das Magazin "Immobilienwirtschaft" der Haufe Group wurde mit dem Award "Fachmedium des Jahres 2024" ausgezeichnet. Besonders gelobt wurden das Layout und das vorbildliche Storytelling.

Der Verein Deutsche Fachpresse kürt jährlich innovative Formate im Bereich des Fachjournalismus. In der Kategorie "Beste Fachzeitschrift von einer Million bis 2,5 Millionen Euro Umsatz" hat in diesem Jahr das Fachmagazin "Immobilienwirtschaft" das Rennen gemacht. Der Preis wurde am 16.5.2024 im Rahmen der B2B-Media Days in Berlin verliehen.

Immobilienwirtschaft: Layout und Storytelling überzeugt Jury

Aus der Begründung der Jury: Der Relaunch der Zeitschrift sei mit seinem Ansatz "Fachmagazin goes Coffee Table" mehr als gelungen. Besonders gelobt wurden das Layout und das vorbildliche Storytelling, das Leserinnen und Leser in die Geschichten hineinziehe.

Die "Immobilienwirtschaft" gibt es seit 1997. Das Magazin hat seitdem mehrere Metamorphosen durchlaufen. Gegründet als Zeitschrift für Immobilienverwalter, transformierte die Redaktion es 2003 in ein Magazin für die gesamte professionelle Immobilienbranche mit Themen wie Recht, mit Handlungsempfehlungen für technische Neuerungen und Marktberichten Finanzierungstipps. Hauptadressaten wurden neben den Verwaltern auch Makler, Investoren, Projektentwickler, Kommunen, Portfolio Manager und Asset Manager.

Kooperationen des Magazins "Immobilienwirtschaft"

Seit 2003 kooperiert die Zeitschrift "Immobilienwirtschaft" mit dem Verband der Royal Institution auf Chartered Surveyors (RICS). Genauso entstand die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (DV).

Das Fachmagazin erschien bis 2023 zehnmal pro Jahr. Mit der Veränderung von Lesegewohnheiten fiel die Entscheidung auf sechsmal statt zehnmal jährlich. Dafür ausladender, opulenter. Die Philosophie für den Relaunch lautete: Dem Informationshungrigen auf allen Kanälen das bieten, was er braucht. Auch für diesen Gedanken wurde die Redaktion in diesem Jahr ausgezeichnet.

Während schnell verfügbare aktuelle Inhalte auf unserem Onlineportal gespielt werden, sieht die Redaktion den Sinn einer Fachzeitschrift im Wesentlichen in Hintergrundberichten, Analysen, in Meinungsbildung. Eine neue Bedeutung hat auch das haptische Erleben der Zeitschrift. Wer in dieser Zeit Print liest, will etwas Schönes in der Hand halten, so das Credo. Bildgewaltig, wortgewaltig – und auf nachhaltigem Papier gedruckt.

Die App "Immobilienwirtschaft" & der L'Immo-Podcast

Ein wichtiges weiteres Tool ist die App "Immobilienwirtschaft", die das Lesen auf Smartphone oder Tablet zum Erlebnis machen soll. Einmal wöchentlich erscheint außerdem L'Immo – Der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Dieser ist auf verschiedenen Kanälen frei verfügbar, aber auch in die App integriert. Der L’Immo-Podcast wurde im Jahr 2023 vom Verein Deutsche Fachpresse ebenfalls ausgezeichnet.

Zurück zum Auftritt der "Immobilienwirtschaft": Neben unserer Multi-Channel-Strategie machen auch die Darstellungsform selbst – Reportage, Portrait und plakative Bildsprache verbunden mit neuen grafischen Elementen und spannenden Inhalten – den Reiz des neuen Magazins aus. Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild davon zu machen!

Zum Fachmagazin "Immobilienwirtschaft" (€)





Das könnte Sie auch interessieren:

Fachmedium des Jahres: Haufe.Immobilien gewinnt zwei Awards