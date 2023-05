In der Redaktion von Haufe.Immobilien knallen die (Limo-)Korken: Der Podcast L’Immo und das Veranstaltungsformat WERKSTATT des Fachmagazins "DW Die Wohnungswirtschaft" wurden mit dem Award "Fachmedium des Jahres 2023" ausgezeichnet.

Der Verein Deutsche Fachpresse kürt innovative Formate im Bereich des Fachjournalismus. In gleich zwei Kategorien konnte dabei die Haufe.Immobilien-Redaktion überzeugen: "Bester Podcast" und "Beste Veranstaltung". Der Preis wurde am 23.5.2023 im Rahmen der B2B-Media Days in Berlin verliehen. Insgesamt wurden Fachmedien in diesen Kategorien ausgezeichnet:

Beste Fachzeitschrift (bis 1 Million Euro Umsatz)

Beste Fachzeitschrift (von 1 Million bis 2,5 Millionen Euro Umsatz)

Beste Fachzeitschrift (mehr als 2,5 Millionen Euro Umsatz)

Bester Podcast

Beste Neugründung

Beste Veranstaltung

Beste Website/Beste App

Beste Workflow-Lösung

Bild: Haufe Online Redaktion Der Podcast L'Immo hat die Jury als innovatives Audioformat im Fachjournalismus überzeugt

L’Immo überzeugt: Mal süß, mal bitter, immer prickelnd

Im Jahr 2019 wurde der Podcast L’Immo aus der Taufe gehoben. Seither ist nicht nur das Team rund um Podcaster und "Immobilienwirtschaft"-Chefredakteur Dirk Labusch gewachsen, auch in der Branche hat sich L’Immo mittlerweile einen Namen gemacht: Mehr als 1.200 Hörerinnen und Hörer interessieren sich pro Woche für die Diskussionen mit Persönlichkeiten aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Die Jury überzeugte vor allem die professionelle Produktion des Podcasts und dass er auf unterhaltsame Weise aktuelle Themen vermittelt. Das Fazit des Gremiums: "L’Immo ist ein hervorragendes Beispiel für erfolgreiche Audioformate im Fachjournalismus." Im Podcast-Team ist die Freude über den Preis groß.

"Aus einer fixen Idee Ende 2019, man könnte doch mal einen Podcast machen, ist sehr schnell ein professionelles Team gewachsen", sagte Podcaster Labusch bei der Ehrung. "Ich freue mich sehr, dass L’Immo in unserer Branche ein so tolles Standing hat und dafür zeichnet das ganze Team, von Moderation und Redaktion über Marketing, Tontechnik und Produktion, verantwortlich. Die Auszeichnung hat riesige Freude und Motivation ausgelöst und wird uns als Team weiter zusammenschweißen."

Bild: Haufe Online Redaktion Die WERKSTATT ist ein rein analoges Format für die Wohnungswirtschaft und Industrie

Netzwerken auf 5-Sterne-Niveau: Die WERKSTATT setzt sich durch

Bereits seit sieben Jahren bringt das Format WERKSTATT, ausgerichtet vom führenden Fachmagazin "DW Die Wohnungswirtschaft", Industrie und Wohnungswirtschaft zusammen. Und es ist kein Ende in Sicht, denn das Konzept wirkt: Netzwerken in exklusivem Rahmen mit Teilnehmenden, die perfekt zueinander passen. Mit diesem Konzept hat die WERKSTATT das Rennen gemacht.

"Die Jury war von der hochprofessionellen Umsetzung ebenso überzeugt wie von der Geschäftsidee. Die Vielfalt der Formate wie World Café, Speed-Dating, Cross-Over-Vortrag und abendliches Kochevent sind mit klaren Zielsetzungen verbunden: Persönliches Kennenlernen, Vertrauen aufbauen, voneinander lernen und gemeinsame Projekte entwickeln", lautet das Urteil.

So läuft die WERKSTATT ab

Im Herzen von Hamburg treffen sich jeweils eineinhalb Tage lang Geschäftsführer und Vorstände aus Wohnungsunternehmen mit Führungskräften aus der Industrie zu jährlich wechselnden Themen, die die Branche bewegen. Iris Jachertz, Gastgeberin und DW-Chefredakteurin, führt durch die Veranstaltung. Wie in einer WERKSTATT üblich, gibt es natürlich auch ein Ziel, das erreicht werden soll: Am Ende warten konkrete Ideen auf die Umsetzung und es bleibt nicht beim reinen Austausch der Kontaktdaten.

"Das besondere Charisma der WERKSTATT, die einen hohen fachlichen Austausch auf einer sehr persönlichen Ebene bietet, ist vor allem dem Team der 'DW Die Wohnungswirtschaft' zu verdanken", so Jachertz. "Dieses steckte viel Elan und Esprit in Vorbereitung und Durchführung. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung."

Weitere Informationen zur Veranstaltung

Die nächste WERKSTATT findet am 26. und 28.10.2023 in Hamburg statt. Um sich schon vorher einen Eindruck vom Spirit der WERKSTATT zu verschaffen, können Sie schon einmal den Nachbericht der WERKSTATT 2022 unter dem Motto "Bauen und Wohnen 5.0" lesen.