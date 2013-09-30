Immobilienverwaltung des Jahres: Die Preisträger 2026
Vom Zweitwohnungseigentümer bis zu digitalen Eigentümerversammlungen: Der VDIV Deutschland hatte bei der Ausschreibung zur "Immobilienverwaltung des Jahres 2026" bewusst kein bestimmtes Thema vorgegeben. Entsprechend vielfältig sind die Konzepte.
Am Festabend am 17. September beim Deutschen Verwaltertag in Berlin wurden drei Hauptpreisträger prämiert. Erstmals wurde ein Sonderpreis für Newcomer verliehen.
Die Preisträger 2026 im Überblick
Platz 1: Hausverwaltung Sägmühle GmbH, Brannenburg
Aus einem ehemaligen Kasernengelände hat die Hausverwaltung Sägmühle ein Mehrgenerationenquartier entwickelt, mit selbst organisierten Bewohnerstrukturen, inklusiven Wohnangeboten und einer Tiefgarage mit intelligentem Lademanagement für 443 Stellplätze. Der persönliche Ansprechpartner vor Ort blieb dabei erhalten.
Platz 2: HEV Haus und Eigentum Verwaltung Stuttgart GmbH
Mit einer speziell entwickelten Künstlichen Intelligenz mit mehr als 250 Funktionen begegnet die HEV Stuttgart dem Fachkräftemangel: Quereinsteiger können mit digitaler Unterstützung schon nach etwa zwei Monaten Aufgaben übernehmen, für die zuvor neun bis zwölf Monate Einarbeitung nötig gewesen sind.
Platz 3: Reos GmbH, Hamburg
Die Reos GmbH hat einen vollständig digitalen Mieterzyklus realisiert, der Vermarktung, Vertrag, Zutritt und Gebäudetechnik über eine eigene Systemebene miteinander verbindet.
Sonderpreis "Newcomer des Jahres"
Erst seit April 2026 operativ tätig, hat die Seegrund Hausverwaltung GmbH aus Gmund am Tegernsee ihr Angebot gezielt auf die Besonderheiten des Tegernseer Tals ausgerichtet: von der Betreuung abwesender Zweitwohnungseigentümer bis zu digitalen Eigentümerversammlungen für auswärtige Eigentümer.
"Die diesjährigen Preisträger zeigen, wie unterschiedlich sich Gestaltungskraft in unserer Branche äußern kann – vom sozialen Engagement im Quartier über den klugen Einsatz von KI bis zum durchgängig digitalen Mietprozess", sagte VDIV-Präsidentin Sylvia Pruß bei der Preisverleihung.
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