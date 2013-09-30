Die Branche feiert ihre Besten

Immobilienverwaltung des Jahres: Die Preisträger 2026

KI mit 250 Funktionen, ein Mehrgenerationenquartier und ein digitaler Mieterzyklus: Beim Deutschen Verwaltertag 2026 in Berlin wurden vier Unternehmen als "Immobilienverwaltung des Jahres" ausgezeichnet – darunter erstmals ein Newcomer.

Haufe Online Redaktion
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Blumenkopf
Bild: Andriy Onufriyenko/GettyImages Blumen für die Besten: Vier Preisträger, vier Konzepte wurden auf dem Deutschen Verwaltertag 2026 gefeiert

Vom Zweitwohnungseigentümer bis zu digitalen Eigentümerversammlungen: Der VDIV Deutschland hatte bei der Ausschreibung zur "Immobilienverwaltung des Jahres 2026" bewusst kein bestimmtes Thema vorgegeben. Entsprechend vielfältig sind die Konzepte.

Am Festabend am 17. September beim Deutschen Verwaltertag in Berlin wurden drei Hauptpreisträger prämiert. Erstmals wurde ein Sonderpreis für Newcomer verliehen.

Die Preisträger 2026 im Überblick

Platz 1: Hausverwaltung Sägmühle GmbH, Brannenburg

Aus einem ehemaligen Kasernengelände hat die Hausverwaltung Sägmühle ein Mehrgenerationenquartier entwickelt, mit selbst organisierten Bewohnerstrukturen, inklusiven Wohnangeboten und einer Tiefgarage mit intelligentem Lademanagement für 443 Stellplätze. Der persönliche Ansprechpartner vor Ort blieb dabei erhalten.

Platz 2: HEV Haus und Eigentum Verwaltung Stuttgart GmbH

Mit einer speziell entwickelten Künstlichen Intelligenz mit mehr als 250 Funktionen begegnet die HEV Stuttgart dem Fachkräftemangel: Quereinsteiger können mit digitaler Unterstützung schon nach etwa zwei Monaten Aufgaben übernehmen, für die zuvor neun bis zwölf Monate Einarbeitung nötig gewesen sind.

Platz 3: Reos GmbH, Hamburg

Die Reos GmbH hat einen vollständig digitalen Mieterzyklus realisiert, der Vermarktung, Vertrag, Zutritt und Gebäudetechnik über eine eigene Systemebene miteinander verbindet.

Sonderpreis "Newcomer des Jahres"

Erst seit April 2026 operativ tätig, hat die Seegrund Hausverwaltung GmbH aus Gmund am Tegernsee ihr Angebot gezielt auf die Besonderheiten des Tegernseer Tals ausgerichtet: von der Betreuung abwesender Zweitwohnungseigentümer bis zu digitalen Eigentümerversammlungen für auswärtige Eigentümer.

"Die diesjährigen Preisträger zeigen, wie unterschiedlich sich Gestaltungskraft in unserer Branche äußern kann – vom sozialen Engagement im Quartier über den klugen Einsatz von KI bis zum durchgängig digitalen Mietprozess", sagte VDIV-Präsidentin Sylvia Pruß bei der Preisverleihung.

Mehr zu den Preisträgern

 

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Schlagworte zum Thema:  Verwaltung , WEG-Verwalter , WEG-Verwaltung , Immobilienverband , Immobilienverwalter , Immobilienverwaltung
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