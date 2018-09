Immobilienverwaltung des Jahres: Die Preisträger 2026

Bild: 3Komma1 Die Preisträger 2018 (v.l.n.r): Kai Rambow (Geschäftsführer), Cordula Gochermann (Bereichsleitung Immobilienmanagement), Elke Draessler (Bereichsleitung Service)

Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter DDIV hat auf dem 26. Deutschen Verwaltertag am 6. September in Berlin den "Immobilienverwalter des Jahres 2018" geehrt. Sieger ist in diesem Jahr die 3Komma1 Immobilienservice GmbH aus Ratingen. Zum "NachwuchsStar 2018" wurde Jette Walkling aus Neumünster gekürt.