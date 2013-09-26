Branchentreffen 2026

Deutscher Verwaltertag in Berlin eröffnet

Immobilienverwalter aus ganz Deutschland haben sich in Berlin zum Deutschen Verwaltertag 2026 getroffen. VDIV-Präsidentin Sylvia Pruß forderte bei der Eröffnung mehr Praxisnähe in der Politik und ein selbstbewusstes Auftreten der Immobilienverwaltungen.
Haufe Online Redaktion
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VDIV Verwaltertag 2026 Eröffnung
Bild: Dr. Katharina Flämig Der Deutsche Verwaltertag 2026 des VDIV findet in Berlin statt

In der Eröffnungsrede zum Deutschen Verwaltertag 2026 betonte VDIV-Präsidentin Sylvia Pruß die zentrale Rolle der Immobilienverwaltungen bei der Umsetzung politischer Ziele im Gebäudebestand. Sie forderte, die Branche frühzeitig in gesetzliche und förderpolitische Vorhaben einzubeziehen.

Schon bei der Entwicklung von Regelungen und Förderprogrammen solle das Wissen derjenigen einfließen, die diese Vorgaben später umsetzen müssten. Zugleich appellierte sie an die Unternehmen selbst, den Wert und die Bedeutung ihrer Arbeit selbstbewusst zu vertreten.

VDIV verweist auf politische Erfolge

Als Beleg dafür, dass die Anliegen der Immobilienverwaltungen politisch Gehör finden, führte Pruß mehrere Beispiele an: Der VDIV habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwalter erhalten blieb und wirke in der Mietrechtskommission der Bundesregierung mit.

Zudem habe sich der Verband gegen zusätzliche Vorgaben eines sogenannten Gebäude-TÜV eingesetzt und sich für praxisnähere Förderbedingungen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur engagiert.

Verwaltertag mit 1.600 Teilnehmern

Laut Mitteilung des Verbandes haben sich in Berlin rund 1.600 Fachbesucher und Gäste eingefunden, um am Verwaltertag 2026 teilzunehmen.

Im zweitägigen Fachprogramm stehen Digitalisierung und KI, aktuelle Fragen des WEG- und Mietrechts sowie der Reformbedarf im Wohnungseigentumsrecht im Mittelpunkt. Weitere Impulse widmen sich Veränderungsprozessen und der Zukunftsfähigkeit der Branche.

Immobilienverwaltung des Jahres 2026

Auf einem Festabend zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages hat der VDIV die Immobilienverwaltung des Jahres 2026 ausgezeichnet. Der Verband prämierte Unternehmen, die die über das Tagesgeschäft hinaus besondere Ideen umsetzen.

 

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Schlagworte zum Thema:  Immobilienverwaltung , WEG-Verwaltung , WEG-Verwalter
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