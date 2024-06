Energieausweise: Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis?

Was Eigentümer wissen sollten: Energetische Gebäudesanierung: Förderung und Energieberater

Gebäude verursachen in Deutschland etwa ein Drittel aller CO2-Emissionen. Bundesregierung und EU erhöhen den Druck auf Eigentümer, ältere Wohnhäuser zu sanieren. Wer gefördert werden will, kommt in manchen Fällen nicht um den Energieberater herum. Auch dafür gibt es Zuschüsse. Weiter