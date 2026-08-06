Die Personalszene in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verbänden, Fachorganisationen, Arbeitskreisen und Personalernetzwerken. Diese kommunizieren virtuell und treffen sich in Veranstaltungen zu Fachthemen und Strategiefragen.

Das Angebot an Veranstaltungen für Personalexperten ist reichhaltig. Kongresse, Tagungen, Netzwerktreffen, Arbeitskreise, Erfa-Gruppen und Regionalgruppen bieten Raum für fachlichen und persönlichen Austausch. Messen und Fachausstellungen gewinnen an Bedeutung, um über Services und Software zu informieren. Einige Gruppen oder Communities finden sich auch über Online-Netzwerke zusammen.