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Veranstaltungen

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Bild: Haufe Online Redaktion

Die Personalszene in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verbänden, Fachorganisationen, Arbeitskreisen und Personalernetzwerken. Diese kommunizieren virtuell und treffen sich in Veranstaltungen zu Fachthemen und Strategiefragen.

Das Angebot an Veranstaltungen für Personalexperten ist reichhaltig. Kongresse, Tagungen, Netzwerktreffen, Arbeitskreise, Erfa-Gruppen und Regionalgruppen bieten Raum für fachlichen und persönlichen Austausch. Messen und Fachausstellungen gewinnen an Bedeutung, um über Services und Software zu informieren. Einige Gruppen oder Communities finden sich auch über Online-Netzwerke zusammen.

Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
Monika Heldenberg
Monika Heldenberg
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Eine Datenbasis statt zwei Welten: Wie die Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen gelingt

Wie lassen sich internes und externes Rechnungswesen auf einer gemeinsamen Datenbasis vereinen und gleichzeitig manuelle Abstimmungen, Medienbrüche sowie doppelte Datenpflege reduzieren? Monika Heldenberg von der Schörghuber-Gruppe zeigte, wie ein klar definiertes Zielbild, harmonisierte Datenstrukturen und eine integrierte EPM-Plattform zu mehr Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit führen.
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
Jahresforum Controlling
Jahresforum Controlling
Veranstaltungskalender (in eigener Sache)

Haufe Online Days: Jahresforum Controlling (16./17.09.): Die Verlosungsaktion ist beendet.

Bei den Haufe Online Days: Jahresforum Controlling stehen Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz im Fokus. An zwei Nachmittagen informieren Expert:innen über den Einsatz von KI im Controlling-Alltag, Predictive Forecasting, flexible Strategiearbeit, den Schutz sensibler Finanzdaten vor Cyberbedrohungen sowie die Aufgabe, wie Controller:innen ihre Rolle im Zeitalter der KI neu definieren. Die Verlosungsaktion ist beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.
ONE Miele Finance
ONE Miele Finance
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

ONE Miele Finance: Integration ermöglicht konsistente Berichterstattung und effiziente Steuerung

Wie gelingt es einem global agierenden Traditionsunternehmen, eine über Jahrzehnte gewachsene, heterogene Finanzlandschaft grundlegend zu transformieren? Gruppen-Controller Arthur Harder zeigte, wie das Projekt in zwölf Monaten von der Konzeptionsphase in die operative Realität umgesetzt wurde. Aus seinen Projekterfahrungen hat er auch „Lessons learned“ und Empfehlungen für ähnliche Projekte weitergegeben.
S FRK 2026
S FRK 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Wie sehen moderne Lösungen für Reporting und Konsolidierung im Zeitalter von KI aus?

Antworten auf diese Frage bot die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026. Unter dem Leitthema „The Intelligence Shift“ trafen sich Fach- und Führungskräfte aus Finance, Controlling und IT, um aktuelle Entwicklungen rund um Konsolidierung, Reporting und datengetriebene Unternehmenssteuerung zu diskutieren. Über die Highlights berichten wir in einer neuen Serie.
Learntec 2026
Learntec 2026
Nachbericht

Learntec 2026: Qualität schlägt Quantität

Künstliche Intelligenz wird nicht mehr als Zusatzfunktion für die Contentproduktion oder die Suche betrachtet, sondern zunehmend als fester Bestandteil von Arbeits-, Lern- und Wissensprozessen. Das wurde auf der Learntec vom 5. bis 7. Mai 2026 deutlich, die sich nach eigenen Angaben als die größte Messe mit Kongress für digitales Lernen in Europa versteht. Allerdings machte sich auch die wirtschaftliche Unsicherheit bemerkbar.
Drei Kollegen mit Gepäck von hinten
Drei Kollegen mit Gepäck von hinten
BFH Pressemitteilung

Hinzurechnung von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter für Konferenzen, Events und Reisen

Nicht jeder Aufwand für die Anmietung von Hotelzimmern ist dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzurechnen. Voraussetzung für die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG wäre, dass die Hotelzimmer dem (fiktiven) Anlagevermögen des anmietenden Gewerbebetriebs zuzuordnen sind. Ob eine solche Zuordnung zu erfolgen hat, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.
Mann berührt futuristischen Display bei Transformation
Mann berührt futuristischen Display bei Transformation
Veranstaltungskalender

Jahreskonferenz Strategie & Transformation (18.06.2026)

Die Spielregeln ganzer Branchen werden neu geschrieben, doch viele Unternehmen reagieren darauf mit Zögern statt mit Gestaltungswillen. Dabei stehen Manager:innen gerade angesichts des Spannungsfelds aus KI-Revolution, geopolitischer Volatilität und Profitabilitätsdruck in der Verantwortung, Strategien zu prüfen und Unternehmen neu auszurichten. Im Rahmen der Jahreskonferenz Strategie & Transformation werden konkrete Wege aufgezeigt, wie Technologie, Performance und Wachstum neu verknüpft werden können.
grüne Wellen
grüne Wellen
Sustainable Economy Summit 2026

Green AI im Mittelstand: Warum kleine KI-Modelle den größten Nachhaltigkeitseffekt haben

KI gilt als Energiefresser, dabei kann sie im Mittelstand Ressourcen schonen, CO₂ einsparen und Effizienz steigern. Vorausgesetzt, man wählt die richtigen Modelle. Peter Rolfes vom Green-AI Hub erklärt, warum kleine, spezialisierte KI-Lösungen oft wirkungsvoller sind als große Sprachmodelle und wo Nachhaltigkeitsverantwortliche die entscheidenden Stellschrauben finden.
Kieselalgen
Kieselalgen
Sustainable Economy Summit 2026

Antikörper aus Kieselalgen: Für Phaeosynt ist Nachhaltigkeit kein Kompromiss

Kieselalgen statt Kaninchen: Das Hannoveraner Start-up Phaeosynt produziert Antikörper komplett ohne Tierversuche – und bringt mit hey mela® den weltweit ersten tierfreien Schwangerschaftstest auf den Markt. COO und Geschäftsführerin Alina Eilers erklärt, warum Nachhaltigkeit und Qualität hier kein Widerspruch sind und wie die Technologie eine ganze Branche verändern soll.
Learntec 2020
Learntec 2020

Recruitingmessen

Recruitingmessen stellen einen effektiven Recruitingkanal dar. Unternehmen haben die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungstypen sowie Zielgruppen und können auf den Messen Kontakte zu interessanten Kandidatinnen und Kandidaten knüpfen. Teil dieses Top-Themas ist auch eine Übersicht mit den wichtigsten Recruitingmessen im Jahr 2026.
Markus Fink CHRO of the Year 2025
Markus Fink CHRO of the Year 2025
Interview mit dem CHRO of the Year 2025

"HR kann der ganzen Organisation zeigen, wie Digitalisierung geht"

Wie kann HR Künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen und die Digitalisierung der ganzen Organisation vorantreiben? Das wollte Matthias Haller, Chefredakteur des Personalmagazins, von Markus Fink wissen, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies und frisch gekürter "CHRO of the Year 2025". Das Interview fand bei der Verleihung des renommierten Preises der HR-Community im Rahmen der Human Work/s Konferenz in München statt.
CHRO Fink
CHRO Fink

CHRO of the Year 2025

Der Publikumspreis der HR-Community geht in diesem Jahr an Markus Fink, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies AG. Beim Online-Voting des Personalmagazins erhielt er die Mehrheit der rund 9.700 abgegebenen Stimmen und setzte sich gegen die fünf anderen nominierten Top-Managerinnen durch.
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Fachbeiträge & Kommentare
Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 2.9 Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten
Kommentar
Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 1.4.2.2 § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / Literatur
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 1.4.2.1.1 Leistungen wissenschaftlicher oder belehrender Art
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 2.4.6 Theater, Orchester, Museen etc. (§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG)
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