IFHP veranstaltet Konferenz zur Flüchtlingsthematik

Bild: iStockphoto

In Berlin veranstaltet der Internationale Verband für Wohnungswesen IFHP (International Federation of Housing and Planning) am 12. und 13.11.2015 eine Konferenz, die sich mit dem Thema Flüchtlingsunterbringung und weiteren Herausforderungen an Wohnungswirtschaft und Stadtplanung in einer wachsenden Großstadt auseinandersetzt. mehr