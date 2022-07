Bild: HR-Kreis, Acatech Wie kann Digitalisierung den Übergang "von Arbeit in Arbeit" unterstützen - und wie verändert sie die Arbeit? Das ist Thema bei der ersten #FutureWorkDebatte des HR-Kreises (Acatech).

Welche Auswirkungen hat die digitale Transformation auf Organisation, Arbeit, Mitarbeitende und deren Qualifizierung? Unter dieser Leitfrage organisiert der HR-Kreis der Acatech die Debattenreihe unter dem Titel "Fit for Future Work". Personalvorstände kommen dafür mit Führungskräften aus der Wissenschaft zusammen. Das nächste Panel mit dem Thema "Von Arbeit in Arbeit" findet am 21. Juli statt.