Jahresrückblick: Die wichtigsten HR-Personalwechsel 2025

Das Jahr 2025 ist zu Ende - mit ihm einher gingen zahlreiche Personalwechsel. Wir erinnern uns noch einmal an die wichtigsten Personalien 2025 in der HR-Szene.

Januar

Dirk Schulte kam am 1. Januar 2025 von Enercity als Arbeitsdirektor und Personalvorstand zur Thyssenkrupp Steel Europe AG. Fabienne Twelemann leitet seit dem 1. Januar 2025 den Personalbereich von Uniper. Urszula Nartowska wurde am 1. Januar 2025 Chief People & Organisational Development Officer im Vorstand der Obi Group Holding. Treasure Heinle hat am 6. Januar 2025 als Executive Vice President und Chief Human Resources Oﬃcer (CHRO) bei Nike übernommen. Die Deutsche Bahn AG verlängerte am 20. Januar 2025 den Vertrag von Personalvorstand Martin Seiler bis Ende Dezember 2030. Und am 31. Januar 2025 hat Oliver Burkhard sein Mandat als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor der Thyssenkrupp AG vorzeitig abgegeben.

Februar

Bettina Günther wurde zum 1. Februar 2025 neue Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland. Charlotte Levert ist seit dem 10. Februar 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied des Executive Teams bei Ericsson. Jochen Brenner hat am 17. Februar 2025 seine Aufgaben als Hauptgeschäftsführer und Arbeitsdirektor bei P&G Deutschland und Österreich aufgenommen.

März

Khadija Ben Hammada trat am 1. März 2025 als Chief People Officer (CPO) in die Geschäftsleitung von Merck ein. Katy Roewer ist seit dem 1. März 2025 im Konzern-Vorstand der Otto Group für das Personal verantwortlich. Und Maksymilian Braniecki hat sich im März 2025 nach 22 Jahren als Personalvorstand von Lidl verabschiedet.

April

Wilfried von Rath hat am 1. April 2025 als Nachfolger von Oliver Burkhard den Posten als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Thyssenkrupp AG angetreten. Carmen-Maja Rex ist seit dem 1. April 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied des Exekutivkomitees bei Airbus SE mit Sitz in Toulouse (Frankreich). Seit dem 1. April 2025 verantwortet Dr. Joana Bätz im Vorstand der Rhenus Gruppe die Bereiche Human Resources (HR), Nachhaltigkeit und Compliance. Und Sabine Kohleisen hat das Mandat als Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin bei der Mercedes-Benz Group AG vorzeitig am 30. April 2025 niedergelegt.

Mai

Kai Feuerherdt hat am 1. Mai 2025 die Leitung des Bereichs Group HR R&D (Human Resources & Research und Development) bei Traton übernommen. Dr. Janna Schumacher ist seit dem 1. Mai 2025 bei der Lufthansa Technik AG Personalvorständin und Arbeitsdirektorin. Ebenfalls am 1. Mai 2025 ist Tanja Fuchs als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der DB Cargo AG angetreten. Und Bärbel Bas (SPD) wurde am 5. Mai 2025 zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales ernannt.

Juni

Ingo Holstein ist seit Juni 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Aumovio, einem Spin-Off der Continental AG, und Mitglied des Vorstands des Unternehmens. Jennifer Weihs wurde am 1. Juni 2025 Senior Vice President (SVP) Group People bei Obi. Continental-Personalvorständin Dr. Ariane Reinhart hat ihr Mandat im Zuge der Neuaufstellung des Konzerns vorzeitig zum 30. Juni 2025 niedergelegt. Außerdem ist Angelika Kambeck seit dem 1. Juni 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin bei Thyssenkrupp Marine Systems.

Juli

Gregor Schleussner wurde am 1. Juli 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor bei Lufthansa Cargo. Ulrike Hintze hat am 1. Juli 2025 als Arbeitsdirektorin und als Personalvorständin bei Continental die Nachfolge von Dr. Ariane Reinhard angetreten. Sebastian Schieberl wurde im Juli 2025 zum Personalvorstand BP Europe ernannt. Elena Erler-Höpfinger ist seit Juli 2025 Geschäftsführerin Human Resources (HR) bei Man Truck & Bus Deutschland. Personalchef Gunnar Kilian ist am 4. Juli 2025 aus dem Konzernvorstand der Volkswagen AG ausgeschieden.

August

Tobias Müller ist seit dem 1. August 2025 Human Resources (HR) Manager bei Evonik Industries. Eefje Pompen hat am 1. August 2025 ihre Arbeit als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Enercity AG aufgenommen. Am 5. August 2025 wurde bekannt, dass die Freenet AG den Vorstand radikal von sechs auf zwei Personen verkleinert: auch Personalchefin Nicole Engenhardt-Gillé musste den Posten räumen. Zum 19. August 2025 hat Vera Schalwig die Verantwortung für das Ressort Personal und Sozialwesen bei Porsche übernommen.

September

Seit dem 1. September 2025 ist Inga Dransfeld-Haase Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der TÜV Nord AG sowie Mitglied der Konzerngeschäftsleitung. Dr. Vera Saal ist am 1. September 2025 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin in den Vorstand der Rheinmetall AG aufgerückt.

Oktober

Am 15. Oktober 2025 wurde Christian Hauer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Magenta Telekom. Am 30. Oktober 2025 hat Thyssenkrupp Steel-Personalvorstand Dirk Schulte das Unternehmen überraschend wieder verlassen.

November

Dr. Johannes Dick wurde zum 1. November 2025 als Vorstand für People Experience und Arbeitsdirektor bei Axa Deutschland ernannt. Karoline Schemp ist seit dem 1. November 2025 Director People & Culture und Teil der Geschäftsführung beim Galeria-Konzern. Am 28. November 2025 wurde der Vertrag von ZF-Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Dr. Lea Corzilius bis 2031 verlängert.

Dezember

Sandra Dümer ist seit Anfang Dezember 2025 neue Leiterin des Bereichs Human Resources (HR) für Europa bei Mahle International. Dr. Lars Immisch, Arbeitsdirektor und Personalvorstand bei Hensoldt, ist zum 31. Dezember 2025 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig von seinen Ämtern zurückgetreten. Johannes Vogel hat seit dem 1. Dezember 2025 die Leitung des Bereichs Personal und Recht bei Eurowings inne.

Ausblick auf 2026

Dr. Markus Wiegelmann, Ex-BayernLB-Vorstand, ist seit dem 1. Januar 2026 für das Ressort "Finance, Regulation & HR" bei Atruvia verantwortlich und neuer Arbeitsdirektor bei der Gruppe. Zum 1. Februar 2026 wird Stefan Wollschläger die neu geschaffene Funktion des Chief People Officer (CPO) GER bei Median übernehmen. Axel Eschment wird im Frühjahr 2026 Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor am Flughafen BER. Und Kristen Pressner startet am 1. Mai 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied der Konzernleitung bei Nokia mit Sitz in Helsinki (Finnland).





