HR-Personalwechsel im Februar

Inka Tews kommt für Lars Immisch als Personalvorständin zu Hensoldt. Bei Hugo Boss ist Ex-Puma-Personalchef Dietmar Knoess neuer Senior Vice President Global Human Resources. Und Alice Stolle ist Head of HR Europe bei der Passportcard Europe.

Der Aufsichtsrat der Hensoldt AG hat Inka Tews mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Chief Human Resources Officer (CHRO) bestellt. Sie folgt auf Lars Immisch, der das Unternehmen Ende März 2026 aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird. Zuletzt leitete Tews als Senior Vice President Human Resources globale HR-Bereiche mit dem Schwerpunkt Business Partnering bei Infineon Technologies.

Bild: Hensoldt Inka Tews

Hugo Boss ernennt neuen Personalchef

Dietmar Knoess ist seit dem 16. Februar 2026 Senior Vice President Global bei Hugo Boss. Er folgt auf Jochen Eckhold, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Knoess war bis Oktober 2025 Vice President People & Organization bei Puma – dort setzte er als Personalchef auf Nahbarkeit und einen Lean-HR-Ansatz. Von 2006 bis 2010 war er bereits einmal Global Director Human Resources & Facility Management bei Hugo Boss.

HR-Expertin geht zu Passportcard Europe

Alice Stolle ist neue Head of Human Resources (HR) Europe bei der Passportcard Europe GmbH. Sie soll den Personalbereich als Schnittstelle zwischen Organisation, Digitalisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz weiterentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuletzt war Stolle bei der Darag Group als Head of HR Europe tätig.

Neue CHRO bei der Amedes Group

Konstanze Marinoff hat am 1. Februar 2026 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Amedes Group übernommen. Sie ist damit für die gruppenweite HR-Strategie verantwortlich. Marinoff war zuvor Chief People & Culture Officer bei den Sana Kliniken.

Christian Hencke übernimmt HR-Leitung bei Pinktum

Pinktum hat mit Wirkung zum 1. Februar 2026 Christian Hencke zum Vice President People & Transformation berufen. Die Position wurde neu geschaffen. Bislang hatte die HR-Leitung Jill Kraft von Pawlik Consultants im Interimsmandat inne. Hencke ist seit Mai 2023 bei Pinktum und war zuvor am Aufbau des KI- und Technologiebereichs beteiligt.

Bild: Celine Kumpf Christian Hencke

B&B Hotel CNE befördert Jana Warken zur CPO

Jana Warken hat vor Kurzem als Chief People Officer (CPO) bei B&B Hotels Central and Northern Europe (CNE) angefangen. Sie kam im September 2025 als Director People in die Gruppe. Die Erweiterung des Führungsteams erfolgt vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des Unternehmens.

Neuer Ressortleiter Personal bei Kräuter Mix

Marco Grasmeder verstärkt die Führungsriege der Kräuter Mix GmbH. Als Kaufmännischer Geschäftsführer ist er für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal und IT verantwortlich. Er folgt auf Silke Wurlitzer, die das Unternehmen verlassen hat. Grasmeder war zuvor unter anderem als Geschäftsführer im Pharmagroßhandel und in der Logistik tätig.

Hirschtec beruft René Sternberg in Geschäftsführung

Dr. René Sternberg ist in die Geschäftsführung von Hirschtec aufgerückt und verantwortet Service Delivery und People & Culture. Er kam vor zwölf Jahren in das Unternehmen und verantwortete bereits ab 2019 als Director zentrale Bereiche der Service Delivery. Gründer Lutz Hirsch zieht sich aus dem operativen Geschäft der Full-Service Agentur für digitale Arbeitsplätze zurück.

Bild: Hirschtec René Sternberg

Neue Personalleitung bei Paracelsus Kliniken

Dagmar Linck hat die Position der Leiterin Personal, Recht und Compliance bei den Paracelsus Kliniken übernommen. Sie hatte zuvor mehr als über 16 Jahre bis Ende 2024 den Zentralen Dienst Personalmanagement und Tarifarbeit bei den Helios Kliniken verantwortet und war zuletzt als selbstständige HR-Generalistin für Kliniken tätig.

Wechsel im Herweck-Vorstand

Jakob Saga wurde in den Vorstand von Herweck berufen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Finanzen, IT, Personal, Projektmanagement und Recht. Er folgt auf Dieter Philippi, der den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen hat. Saga verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in kaufmännischen Leitungsfunktionen.

Ex-Helios-CHRO ist Partnerin bei Phe Consultants

Die ehemalige Chief Human Resources Officer (CHRO) bei den Helios Kliniken, Corinna Glenz, ist neue Partnerin bei Phe Consultants. Sie war ab Juli 2019 für die Personalarbeit in dem Klinikkonzern zuständig und wurde im November 2024 von Dr. Elke Frank abgelöst.

Bild: Phe Consultants Corinna Glenz

Neuer Geschäftsführer beim Personalberater Page

Bei der Personalberatung Page Group hat Michael Baier vor Kurzem die Geschäftsführung für Deutschland und Österreich übernommen. Er ist bereits seit 2008 Teil des Unternehmens. In der neuen Position folgt Baier auf Goran Barić, der sich als Regional Managing Director künftig stärker auf Nord- und Zentraleuropa konzentrieren wird.





