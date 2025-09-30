HR-Personalwechsel im September
Johannes Vogel übernimmt am 1. Dezember 2025 die Leitung des Bereichs Personal und Recht bei Eurowings in Köln. Das teilte das Unternehmen am 22. September 2025 mit. Er folgt auf Anja Ratsch, die für eine leitende Funktion im Personalressort des Mutterkonzerns Lufthansa Group nach Frankfurt am Main wechseln wird. Vogel war zuvor mehrere Jahre Bundestagsabgeordneter und Vizevorsitzender der FDP. Im Personalbereich hat er Managementerfahrung etwa als Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gesammelt.
Axa Deutschland: Johannes Dick folgt auf Sirka Laudon
Dr. Johannes Dick wird am 1. November 2025 neuer Vorstand für People Experience und Arbeitsdirektor bei Axa Deutschland. Er wird auf Sirka Laudon folgen, die das Unternehmen Ende Oktober auf eigenen Wunsch verlassen wird: Sie wurde mehrmals zu einer der "40 führenden HR-Köpfe" gewählt – zuletzt 2025. Dick ist bereits seit 2012 bei Axa und leitet derzeit noch das Firmenkundengeschäft im Bereich Sachversicherung. Das Ressort People Experience soll ab Januar 2026 auf People and Data Experience erweitert werden. Details zur Personalie Sirka Laudon lesen Sie hier.
Inga Dransfeld-Haase startet bei TÜV Nord
Am 1. September 2025 hat Inga Dransfeld-Haase ihre neuen Aufgaben als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der TÜV Nord AG aufgenommen. Sie ist auch Mitglied der Konzerngeschäftsleitung. Wir haben im Mai ausführlich über die Personalie berichtet.
Uniper richtet neues Personalressort ein
Fabienne Twelemann wird zum 1. November 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Chief Transformation Officer (CTO) im neu eingerichteten Ressort bei Uniper SE. Das wurde am 12. September 2025 mitgeteilt. Sie übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Personal, IT, Beschaffung / Immobilien und Operational Excellence. Twelemann leitete bislang seit 2024 den Personalbereich bei dem Energieunternehmen.
Evonik verlängert Vertrag von Thomas Wessel
Der Evonik-Aufsichtsrat hat den Vertrag von Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas Wessel um weitere zwei Jahre bis zum 31. August 2026 verlängert. Er ist bereits seit September 2011 in dieser Position.
Penguin Random House befördert Marco Jochum
Marco Jochum, seit April 2021 Senior Vice President Human Resources bei der Penguin Random House Verlagsgruppe in Deutschland, hat Mitte September 2025 zusätzlich zu diesen Aufgaben als EVP (Employee Value Proposition) / Director of Global Human Resources die weltweite Rolle für Penguin Random House übernommen.
UEFA-CHRO wird HR Director beim IOC
Das Internationale Olympische Kommitee (IOC) hat im September 2025 einen Wechsel in der Personalführung bekanntgegeben: Julien Baehni wird zum 1. Januar 2026 als neuer Human Resources (HR) Director die Position von Xavier Tissières übernehmen, der Ende Juni 2026 in den Ruhestand gehen wird. Baehni ist derzeit seit 2012 Chief of Human Resources (CHRO) bei der UEFA.
Katrin Hilmer wird Arbeitsdirektorin bei Amplion
Der Aufsichtsrat der Amprion GmbH hat im September 2025 Katrin Hilmer als Chief Operating Officer (COO) und Arbeitsdirektorin in die Geschäftsführung berufen. Die Managerin wird zum 1. April 2026 die Bereiche Personal, Betrieb, Arbeitssicherheit und europäische Angelegenheiten übernehmen. Hilmer ist seit 2022 Geschäftsführerin der DB Energie GmbH und verantwortet dort die Bereiche Personal und Sicherheit.
Martin Neuhaus ist Personalleiter beim HPZ
Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) Irchenrieth hat Martin Neuhaus zum 1. September 2025 als Personalleiter eingestellt. Er war zuvor Personalchef bei verschiedenen Kliniken und arbeitete zuletzt als Geschäftsführer der Ärzte-Vermittlungsagentur DOCSTR.
Die Alexianer bekommen einen neuen CHRO
Frank Thörner-Tamm wurde im September 2025 zum Chief Human Resources Officer (CHRO) und Hauptgeschäftsführer bei der Alexianer GmbH ernannt. Er startet zum 1. November 2025 und folgt in der neuen Position auf Sascha John, der das Unternehmen vergangenen Juni verlassen hat. Zuletzt war Thörner-Tamm als Prokurist und Leiter des Konzernbereichs Personal & Soziales bei den Asklepios Kliniken tätig.
Neue Personalstrategie bei Asklepios Kliniken
Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, wie das Unternehmen im September mitteilte. Er war zuvor stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und Leiter des Personalmanagements bei Asklepios in Hamburg. Meyer soll die konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Ein Schwerpunkt wird die Entwicklung von Führungskräften sein.
Jana Warken wird HR Direktorin bei BB Hotels
Am 1. September 2025 hat Jana Warken die Verantwortung für den Personalbereich bei B&B Hotels CNE übernommen. Sie war zuvor HR Director bei der Juwi GmbH. In der neuen Position wird Warken die Entwicklung der HR-Strategie vorantreiben.
Vodafone: Neuer Director People and Organisation
Sebastian Harrer ist Medienberichten zufolge seit dem 1. September 2025 Director People and Organisation bei Vodafone und Nachfolger von Bernd Süssmuth. Zuvor war er als Gründer und Managing Director bei Epic People Advisory tätig.
Stephanie Frenzel ist CPO bei Home To Go
Bei der Home To Go Group hat Stephanie Frenzel die Aufgaben der Chief People Officer (CPO) übernommen, wie auf ihrem LinkedIn-Account zu sehen ist. Sie war zuvor seit 2024 Director Personal & Organisation in dem Unternehmen.
Neue Personalmanagerin bei der Stadt Rüsselsheim
Charlotte Metzger hat die Leitung des Fachbereichs Personalmanagement der Stadt Rüsselsheim am Main übernommen. Sie hatte die Position bereits zuvor seit Januar 2025 bereits kommissarisch verantwortet.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wählen Sie den oder die "CHRO of the Year 2025"
-
Die wichtigsten HR-Events 2025 im Überblick
3386
-
Zukunft Personal Europe trotzt der Krise
113
-
Grieger-Langer und die gefakte Kundenliste
103
-
Sirka Laudon verlässt Axa Deutschland
64
-
Wie man einen Ruf schädigt: der Fall Cawa Younosi
522
-
Gewinner des HR Innovation Awards bieten Lösungen für den Mittelstand
47
-
ZP Europe mit neuem Besucherrekord
39
-
KI-Lösung für HR Business Partner
24
-
Knigge im Beruf: Gute Wünsche und solche, die es nicht sind
24
-
HR-Personalwechsel im August
24
-
HR-Personalwechsel im September
30.09.2025
-
Wie Arbeit dem Menschen dient
25.09.2025
-
Judith Wiese ist CHRO of the Year 2024
18.09.2025
-
Claudia Viehweger ist CHRO of the Year 2023
18.09.2025
-
Martin Seiler ist CHRO of the Year 2020
18.09.2025
-
Die Kandidatinnen und Kandidaten des CHRO of the Year
18.09.2025
-
Jörg Staff ist CHRO of the Year 2021
18.09.2025
-
Wählen Sie den oder die "CHRO of the Year 2025"
18.09.2025
-
Frauke von Polier ist CHRO of the Year 2022
18.09.2025
-
Sirka Laudon verlässt Axa Deutschland
17.09.2025