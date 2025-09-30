Ex-Politiker Johannes Vogel wird neuer Personalchef der Lufthansa-Tochter Eurowings. Johannes Dick folgt bei Axa Deutschland auf Sirka Laudon als Vorstand für People Experience und Arbeitsdirektor. Und Fabienne Twelemann wird Arbeitsdirektorin und Chief Transformation Officer bei Uniper.

Johannes Vogel übernimmt am 1. Dezember 2025 die Leitung des Bereichs Personal und Recht bei Eurowings in Köln. Das teilte das Unternehmen am 22. September 2025 mit. Er folgt auf Anja Ratsch, die für eine leitende Funktion im Personalressort des Mutterkonzerns Lufthansa Group nach Frankfurt am Main wechseln wird. Vogel war zuvor mehrere Jahre Bundestagsabgeordneter und Vizevorsitzender der FDP. Im Personalbereich hat er Managementerfahrung etwa als Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gesammelt.

Bild: Eurowings Johannes Vogel

Axa Deutschland: Johannes Dick folgt auf Sirka Laudon

Dr. Johannes Dick wird am 1. November 2025 neuer Vorstand für People Experience und Arbeitsdirektor bei Axa Deutschland. Er wird auf Sirka Laudon folgen, die das Unternehmen Ende Oktober auf eigenen Wunsch verlassen wird: Sie wurde mehrmals zu einer der "40 führenden HR-Köpfe" gewählt – zuletzt 2025. Dick ist bereits seit 2012 bei Axa und leitet derzeit noch das Firmenkundengeschäft im Bereich Sachversicherung. Das Ressort People Experience soll ab Januar 2026 auf People and Data Experience erweitert werden. Details zur Personalie Sirka Laudon lesen Sie hier.

Inga Dransfeld-Haase startet bei TÜV Nord

Am 1. September 2025 hat Inga Dransfeld-Haase ihre neuen Aufgaben als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der TÜV Nord AG aufgenommen. Sie ist auch Mitglied der Konzerngeschäftsleitung. Wir haben im Mai ausführlich über die Personalie berichtet.

Uniper richtet neues Personalressort ein

Fabienne Twelemann wird zum 1. November 2025 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Chief Transformation Officer (CTO) im neu eingerichteten Ressort bei Uniper SE. Das wurde am 12. September 2025 mitgeteilt. Sie übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Personal, IT, Beschaffung / Immobilien und Operational Excellence. Twelemann leitete bislang seit 2024 den Personalbereich bei dem Energieunternehmen.

Bild: Uniper Fabienne Twelemann

Evonik verlängert Vertrag von Thomas Wessel

Der Evonik-Aufsichtsrat hat den Vertrag von Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas Wessel um weitere zwei Jahre bis zum 31. August 2026 verlängert. Er ist bereits seit September 2011 in dieser Position.

Penguin Random House befördert Marco Jochum

Marco Jochum, seit April 2021 Senior Vice President Human Resources bei der Penguin Random House Verlagsgruppe in Deutschland, hat Mitte September 2025 zusätzlich zu diesen Aufgaben als EVP (Employee Value Proposition) / Director of Global Human Resources die weltweite Rolle für Penguin Random House übernommen.

UEFA-CHRO wird HR Director beim IOC

Das Internationale Olympische Kommitee (IOC) hat im September 2025 einen Wechsel in der Personalführung bekanntgegeben: Julien Baehni wird zum 1. Januar 2026 als neuer Human Resources (HR) Director die Position von Xavier Tissières übernehmen, der Ende Juni 2026 in den Ruhestand gehen wird. Baehni ist derzeit seit 2012 Chief of Human Resources (CHRO) bei der UEFA.

Katrin Hilmer wird Arbeitsdirektorin bei Amplion

Der Aufsichtsrat der Amprion GmbH hat im September 2025 Katrin Hilmer als Chief Operating Officer (COO) und Arbeitsdirektorin in die Geschäftsführung berufen. Die Managerin wird zum 1. April 2026 die Bereiche Personal, Betrieb, Arbeitssicherheit und europäische Angelegenheiten übernehmen. Hilmer ist seit 2022 Geschäftsführerin der DB Energie GmbH und verantwortet dort die Bereiche Personal und Sicherheit.

Bild: Amprion/Frank Peterschöder Katrin Hilmer

Martin Neuhaus ist Personalleiter beim HPZ

Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) Irchenrieth hat Martin Neuhaus zum 1. September 2025 als Personalleiter eingestellt. Er war zuvor Personalchef bei verschiedenen Kliniken und arbeitete zuletzt als Geschäftsführer der Ärzte-Vermittlungsagentur DOCSTR.

Die Alexianer bekommen einen neuen CHRO

Frank Thörner-Tamm wurde im September 2025 zum Chief Human Resources Officer (CHRO) und Hauptgeschäftsführer bei der Alexianer GmbH ernannt. Er startet zum 1. November 2025 und folgt in der neuen Position auf Sascha John, der das Unternehmen vergangenen Juni verlassen hat. Zuletzt war Thörner-Tamm als Prokurist und Leiter des Konzernbereichs Personal & Soziales bei den Asklepios Kliniken tätig.

Neue Personalstrategie bei Asklepios Kliniken

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, wie das Unternehmen im September mitteilte. Er war zuvor stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und Leiter des Personalmanagements bei Asklepios in Hamburg. Meyer soll die konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Ein Schwerpunkt wird die Entwicklung von Führungskräften sein.

Bild: Asklepios Matthias Meyer

Jana Warken wird HR Direktorin bei BB Hotels

Am 1. September 2025 hat Jana Warken die Verantwortung für den Personalbereich bei B&B Hotels CNE übernommen. Sie war zuvor HR Director bei der Juwi GmbH. In der neuen Position wird Warken die Entwicklung der HR-Strategie vorantreiben.

Vodafone: Neuer Director People and Organisation

Sebastian Harrer ist Medienberichten zufolge seit dem 1. September 2025 Director People and Organisation bei Vodafone und Nachfolger von Bernd Süssmuth. Zuvor war er als Gründer und Managing Director bei Epic People Advisory tätig.

Stephanie Frenzel ist CPO bei Home To Go

Bei der Home To Go Group hat Stephanie Frenzel die Aufgaben der Chief People Officer (CPO) übernommen, wie auf ihrem LinkedIn-Account zu sehen ist. Sie war zuvor seit 2024 Director Personal & Organisation in dem Unternehmen.

Neue Personalmanagerin bei der Stadt Rüsselsheim

Charlotte Metzger hat die Leitung des Fachbereichs Personalmanagement der Stadt Rüsselsheim am Main übernommen. Sie hatte die Position bereits zuvor seit Januar 2025 bereits kommissarisch verantwortet.





