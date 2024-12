Oliver Burkhard hört als Thyssenkrupp-Arbeitsdirektor auf. Dirk Schulte wurde zum Personalvorstand bei Thyssenkrupp Steel bestellt. Stefanie Müller-Thon ist neue Personalchefin bei Eon. Und Dr. Urszula Nartowska wird Chief People & Organisational Development Officer bei Obi.

Zum 31. Januar 2025 gibt Oliver Burkhard sein Mandat als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor im Vorstand der Thyssenkrupp AG vorzeitig ab – "auf eigenen Wunsch", wie das Unternehmen Ende November 2024 mitteilte. Der Vertrag sollte eigentlich bis Ende September 2028 laufen. Bis die Nachfolge geregelt ist, übernimmt interimistisch Chief Financial Officer (CFO) Jens Schulte die Verantwortung für das HR-Ressort. Ab Februar 2025 soll sich Burkhard auf seine Aufgaben als Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssenkrupp Marine Systems GmbH fokussieren, die er seit Mai 2022 zusätzlich innehat.

Bild: Thyssenkrupp AG Oliver Burkhard

Dirk Schulte wird Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp Steel

Jetzt ist es offiziell: Der Aufsichtsrat der Thyssenkrupp Steel Europe AG hat in einer außerordentlichen Sitzung am 7. November 2024 auf Vorschlag der IG Metall Dirk Schulte zum Personalvorstand und Arbeitsdirektor des Unternehmens bestellt. Er wird damit Nachfolger von Markus Grolms. Schulte ist derzeit Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der Enercity AG und wird den neuen Posten am 1. Januar 2025 aufnehmen.

Neue Geschäftsführerin Personal bei Helios

Elke Frank ist seit Anfang November 2024 Geschäftsführerin Personal und Nachhaltigkeit – Chief Human Resources Officer (CHRO) und Chief Sustainability Officer (CSO) – in der Geschäftsführung der Helios Kliniken. Zuletzt war sie CHRO & Member of the Board bei Schwarz Digits und zuvor bis zum 31. Oktober 2022 Personalvorständin bei der Software AG. Frank folgt in der neuen Position auf Corinna Glenz.

Eon: Stefanie Müller-Thon ist Personalchefin

Stefanie Müller-Thon hat am 1. November 2024 die Leitung Group HR & Executive HR bei Eon von Christian Gleimann übernommen, der das Unternehmen im Herbst 2025 verlassen wird. Gleimann wird noch "die Aufgaben und Mandate im Bereich der Verbandsarbeit und im Rahmen von Tarifverhandlungen" fortführen, heißt es in einer Mitteilung. Müller-Thon hat bei Eon zuletzt die Abteilung Executive HR & Rewards geleitet.

Bild: Eon Stefanie Mueller-Thon

Treasure Heinle zur Personalchefin bei Nike befördert

Der US-Konzern Nike hat am 25. November 2024 die Ernennung von Treasure Heinle zur Executive Vice President und Chief Human Resources Officer (CHRO) verkündet. Sie ist seit 2022 Chief Talent Officer (CTO) in dem Unternehmen und soll ab dem 6. Januar 2025 die globale Personalstrategie verantworten. Heinle wird damit Nachfolgerin von Monique Matheson, die zum Jahreswechsel in den Ruhestand treten wird.

Obi beruft Urszula Nartowskar in den Vorstand

Urszula Nartowska wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 Chief People & Organisational Development Officer im Vorstand der Obi Group Holding. Das Ressort wurde neu geschaffen. Ab dem 17. Juni 2025 wird sie außerdem den Bereich Franchise Partnering und Real Estate von Chief Officer CE Peter Tepaß übernehmen, der dann planmäßig in den Ruhestand gehen wird. Nartowska ist seit Dezember 2022 als Senior Vice President Legal bei der Baumarkt-Handelskette tätig.

Bild: OBI/ng-fotografie.de Urszula Nartowska

BLKB-HR-Chef Adi Bucher geht zu den SBB

Adi Bucher wird am 1. Juni 2025 als neues Mitglied der Konzernleitung und Personalchef der Schweizer Bundesbahnen (SBB) auf Markus Jordi folgen, wie im November 2024 bekannt wurde. Bucher leitet derzeit den Bereich Human Resources und Organisationsentwicklung bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB).

LVMH Group ernennt neue Personalvorständin

Der Luxuskonzern LVMH hat am 14. November 2024 bekannt gegeben, dass Maud Alwarez-Pereyre mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 zur Personalchefin der Group ernannt und in den Vorstand berufen wird. Sie wird in dieser Position Nachfolgerin von Chantal Gaemperle und war zuletzt seit 2023 wurde Chief People and Transformation Officer bei LVMH.

WDR-Finanzchefin wird Verwaltungsdirektorin

Stefanie Drinhausen wird ab dem 1. Januar 2025 die WDR-Verwaltungsdirektion leiten, die unter anderem die Hauptabteilung Personal umfasst. Sie folgt in dieser Position auf Katrin Vernau, die neue Intendantin des WDR wird. Drinhausen ist seit September 2020 als Finanzchefin beim WDR tätig.

Coachhub ernennt neue Chief People Officer

Die digitale Coaching-Plattform Coachhub hat am 13. November 2024 die Ernennung von Anika Kolbinsky zur Chief People Officer (CPO) bekannt gegeben. In der neu geschaffenen Rolle wird sie die globale People-Strategie des Unternehmens leiten. Sie hat zuvor unter anderem Erfahrung bei Tech-Unternehmen wie Flix und Mister Spex sowie Modemarken wie Bottega Veneta und Marc O'Polo gesammelt.





Bild: Coachhub Anika Kolbinsky

Neue Vorständin bei der Amadeus Fire Group

Monika Wiederhold ist seit dem 1. November 2024 neues Mitglied im Vorstand Amadeus Fire Group. Sie verantwortet als Chief Operating Officer (COO) den Geschäftsbereich Weiterbildung, der kommissarisch durch den Chief Executive Officer (CEO) Robert von Wülfing geführt wurde. Wiederhold war zuletzt seit 2017 bei der Amadeus IT Group als Executive Vice President tätig.

BDVT: Caroline Solowjew folgt auf Uli Funke

Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) gab im November 2024 bekannt, dass Caroline Solowjew als Mitglied des Präsidiums das Amt von Uli Funke übernimmt. Sie leitet seit rund einem Jahr die Online-Veranstaltung "Das Blaue Sofa" für den Verband. Solowjew ist Trainerin, Systemischer Coach und Lehrbeauftragte an diversen Hochschulen und Inhaberin von Convergent Training & Coaching.





