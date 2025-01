In der HR-Szene gab es im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Personalwechsel. Wir haben die wichtigsten Personalien 2024 noch einmal zusammengefasst.

Januar

Seit dem 1. Januar 2024 ist Michelle Robertson im Vorstand der Adidas AG für den Bereich Global Human Resources, People and Culture zuständig. Ingrid Rieken ist seit Januar Personalvorständin bei der MAN Energy Solutions SE. Bei MAN Truck & Bus leiten Linda Krupp und Juliane Peters die Abteilung als Doppelspitze jeweils in Teilzeit im Job-Sharing-Modell. Dr. Astrid Fontaine ist seit Anfang 2024 Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands bei Schaeffler. Suzsanna Friedl hat als Chief Human Resources (HR) Officer bei T-Systems International angeheuert. Susann Ladwig ist Director Human Resources & Organization bei Holcim. Und Karsten Kühn wurde im Januar 2024 für weitere fünf Jahre als Vorstand bei der Hornbach Baumarkt AG bestätigt.

Februar

Gina Vargiu-Breuer hat am 1. Februar 2024 als Chief People Officer (CPO) und Arbeitsdirektorin im SAP-Vorstand die Nachfolge von Sabine Bendiek angetreten. Und Dr. Katja Scharpwinkel ist seit Februar 2024 Arbeitsdirektorin im Vorstand der BASF SE.

März

Melanie Bergmann ist seit dem 1. März 2024 Arbeitsdirektorin in der Geschäftsführung der Airbus Operations GmbH in Deutschland.

April

Bei MAN Truck & Bus wurde Hubert Altschäffl zum 1. April 2024 als Arbeitsdirektor in den Vorstand berufen. Frank Ischner leitet seit Anfang April 2024 den Bereich Konzern Personal Management / Konzern Personal Top Management bei Volkswagen in Wolfsburg. Alexandra Baum-Ceisig verantwortet seit April in der Geschäftsführung von Volkswagen Group Services das Personalressort. Bei der Volkswagen Financial Services AG hat Arne Puls als Personalleiter übernommen. Beate Flamm trat am 15. April 2024 als Chief Culture and Communication Officer in den Vorstand der Progroup AG ein. Und Dr. Markus Kamieth wurde mit Wirkung zum 25. April 2024 Vorstandschef und Leiter des Ressorts Corporate Human Resources bei der BASF SE.

Mai

Dr. Jochen Wallisch, Executive Vice President Human Resources (HR) bei Siemens, hat den Konzern im Mai 2024 verlassen. Seine Aufgaben verantwortet seitdem interimistisch Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer (CPSO), Vorständin und Arbeitsdirektorin bei Siemens. Yvonne Albert, Personalleiterin von Fresenius Kabi, wurde im Zuge der Umstruktierung des Unternehmens zudem zur Chief Human Resources Officer (CHRO) der Fresenius Gruppe ernannt, wie im Mai 2024 bekannt wurde. Und der ehemalige Schwimmweltmeister Thomas Lurz ist seit dem 1. Mai 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei S. Oliver.

Juni

Jörg Häring hat am 1. Juni 2024 als Arbeitsdirektor und Vorstand für die Abteilung Recht, Compliance und Personal bei Fresenius Medical Care angefangen.

Juli

Thorsten Christoffer ist seit Anfang Juli 2024 Leiter für Konzernorganisation und Personal bei der Nord/LB Norddeutsche Landesbank. Matthias Füssel wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zum Bereichsvorstand Group Human Resources der Commerzbank ernannt. Und Dr. Arnd Hermann ist seit dem 1. Juli 2024 neuer Personalleiter bei ZF Deutschland.

August

Gregor Imelauer ist seit dem 1. August 2024 Leiter Corporate Human Resources (HR) bei der Krauss Maffei Gruppe. Und Ann Miller-Rauch hat Anfang August 2024 den Posten als Chief People Officer (CPO) und Geschäftsführerin Personal bei DB Systel übernommen.

September

Dr. Virginia Bastian ist seit dem 1. September 2024 Arbeitsdirektorin bei Roche Diagnostics und Arbeitsdirektorin der Roche Deutschland Holding. Markus Dinslacken hat im September die Leitung der Einheit Global People & Culture Coatings und die Rolle als Managing Director bei der BASF Coatings GmbH übernommen. Maksymilian Braniecki verantwortet seit Anfang September 2024 das Personalressort im Vorstand von Lidl. Und Niddal Salah-Eldin, Leiterin des Vorstandsressorts Talent & Culture bei Axel Springer, gab im September 2024 ihren Abschied bekannt.

Oktober

Dr. Ursula Biernert ist seit dem 1. Oktober 2024 Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Rheinmetall AG. Anfang Oktober 2024 hat außerdem Dr. Tanja Wöbken die Leitung des Geschäftsbereichs Personal und Servicemanagement in der Edeka Stiftung & Co. KG übernommen. Oliver Neu wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor für die Ressorts Finanzen, Personal und Information Services im Vorstand der Deutz AG bestellt. Und Alessandra Vitali ist seit dem 1. Oktober 2024 People Director bei Heineken Germany.

November

Bei SAP hat Daniel Müller am 1. November 2024 als Personalchef für Deutschland die Nachfolge von Cawa Younosi angetreten. Stefanie Müller-Thon ist seit Anfang November 2024 Leiterin Group HR & Executive Human Resources (HR) bei Eon. Elke Frank wurde neue Chief Human Resources Officer (CHRO) und Chief Sustainability Officer (CSO) in der Geschäftsführung der Helios Kliniken. Niels Bosse startete als Geschäftsführer Personal & Organisation bei Volkswagen Group Retail Deutschland. Und Mihaela Ioniță trat im November die Stelle als Personalleiterin bei ING Deutschland an.

Dezember

Sora Kim verantwortet seit dem 1. Dezember 2024 den Bereich People & Culture und erweitert das Executive Management Board bei der Materna Information & Communications SE. Beate Bungartz, bisher Arbeitsdirektorin bei Mahle, hat Ende Dezember 2024 alle Ämter niedergelegt. Und Chief Commercial Officer (CCO) Frank Hassler verließ Ende Dezember 2024 die New Work SE (vormals Xing).

Ausblick auf 2025

Dirk Schulte wird am 1. Januar 2025 Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp Steel Europe AG. Birgit Dietze übernimmt Anfang Januar 2025 das Personalressort und wird Arbeitsdirektorin bei der Salzgitter AG. Urszula Nartowska wird ebenfalls Anfang Januar 2025 Chief People & Organisational Development Officer im Vorstand der Obi Group Holding. Treasure Heinle übernimmt zum 6. Januar 2025 als Executive Vice President und Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Nike. Und zum 31. Januar 2025 gibt Oliver Burkhard sein Mandat als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor im Vorstand der Thyssenkrupp AG vorzeitig ab.

Katy Roewer wird im März 2025 in den Konzern-Vorstand der Otto Group aufrücken und die Ressorts Finanzen, Controlling und Personal übernehmen, Carmen-Maja Rex wurde mit Wirkung zum 1. April 2025 zur Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied des Exekutivkomitees bei der Airbus SE berufen. Und Sabine Kohleisen, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin bei der Mercedes-Benz Group AG, wird ihr Mandat am 30. April 2025 niederlegen, als Nachfolgerin wird Britta Seeger gehandelt.





