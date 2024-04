Katy Roewer rückt bei der Otto Group zur Personalvorständin auf. Jörg Häring wird neuer Arbeitsdirektor im Vorstand von Fresenius Medical Care. Melanie Bergmann hat die Personalleitung bei Airbus Deutschland übernommen. Und Frank Ischner ist Personalchef bei Volkswagen.

Katy Roewer wird im März 2025 in den Konzern-Vorstand der Otto Group aufrücken und in der Nachfolge von Petra Scharner-Wolff die Ressorts Finanzen, Controlling und Personal übernehmen, wie das Unternehmen am 11. März 2024 mitteilte. Roewer wechselt von der Otto-Einzelgesellschaft. Dort verantwortet sie aktuell im Vorstand die Bereiche Service, Personal und Finanzen.

Bild: OTTO GROUP Petra Scharner-Wolff (links), Katy Roewer

Fresenius Medical Care: Jörg Häring wird Arbeitsdirektor

Fresenius Medical Care gab im März 2024 die Ernennung von Jörg Häring zum Arbeitsdirektor und Vorstand für die Abteilung Recht, Compliance und Personal bekannt. Er startet den neuen Job am 1. Juni 2024. Häring ist aktuell Mitglied des Management Committees, Chief Legal & Assurance Officer und Generalsekretär bei der Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

Neue Personalchefin bei Airbus in Deutschland

Melanie Bergmann, bisher Leiterin HR Engineering, Technology, Digital & IM, ist seit dem 1. März 2024 Arbeitsdirektorin in der Geschäftsführung der Airbus Operations GmbH in Deutschland. Sie folgt auf Marco Wagner, der jetzt Leiter HR Operations am Hauptsitz in Toulouse ist.

Volkswagen: Frank Ischner folgt auf Hubert Altschäffl

Frank Ischner wird ab dem 1. April 2024 den Bereich Konzern Personal Management / Konzern Personal Top Management bei Volkswagen in Wolfsburg leiten. Er folgt in dieser Position auf Hubert Altschäffl, der als Personalvorstand und Arbeitsdirektor zu MAN Truck & Bus wechselt. Ischner verantwortete zuvor seit 2017 die Arbeitsbeziehungen und die Personal- und Sozialpolitik bei Porsche.

Personalressort bei Volkswagen Group Services neu besetzt

Alexandra Baum-Ceisig übernimmt am 1. April 2024 in der Geschäftsführung von Volkswagen Group Services das Personalressort von Thorsten Falk, der in den Ruhestand tritt. Baum-Ceisig war bisher im Vorstand der Volkswagen Financial Services AG als Personalleiterin tätig.

Neuer Personalleiter bei Volkswagen Financial Services

Bei der Volkswagen Financial Services AG folgt Arne Puls am 1. April 2024 auf Alexandra Baum-Ceisig, wie bereits im Februar angekündigt worden ist. Er ist als Generalbevollmächtigter für das Ressort Personal und Organisation verantwortlich. Davor war Puls im Vorstand der MAN Truck & Bus SE Arbeitsdirektor und Personalchef.

Bild: MAN Truck & Bus Arne Puls

Allianz Partners befördert Ariane Koelbli

Ariane Koelbli ist Global Head of People and Culture bei Allianz Partners. Sie arbeitete zuletzt seit einem Jahr als Head of HR Business Partners und HR Country Leads des globalen HR-Führungsteams in dem Unternehmen.

Sandra Antony ist Global Head of HR bei Ledlenser

Ledlenser hat Sandra Antony zur Global Head of HR ernannt. Die Position wurde neu geschaffen. Antony kommt von AVL Schrick, wo sie zuletzt Leiterin Personal / Personalentwicklung war.

Neue Head of People & Culture bei der Hypovereinsbank

Georgiana Lazar ist seit Kurzem die neue Head of People & Culture bei der Hypovereinsbank. Außerdem wurde sie in die Geschäftsführung berufen.

Marc Bauer wechselt zu SMA Solar Technology

Seit dem 1. März 2024 ist Marc Bauer als Head of Global People Development & Recruiting bei der SMA Solar Technology AG tätig. Davor war er Head of Talent Development & Acquisition bei der Carl Remigius Fresenius Education Group.

Rathenauer Optik: Thomas Wendt ist HR Director

Thomas Wendt ist seit dem 18. März 2024 neuer Director Human Resources (HR) bei der Fielmann-Tochter Rathenower Optik GmbH. Zuletzt war Wendt kurz Personalleiter bei Autoland – und davor bis Ende 2023 HR Director bei Dentsu DACH.

Christine Scheffler verlässt ProSiebenSat.1

Personalvorständin Christine Scheffler hat zum 31. März 2024 den Vertrag bei ProSiebenSat.1 aufheben lassen. Sie war seit Anfang 2019 Chief Human Resources Officer (CHRO) in dem Unternehmen und wurde im Jahr 2020 in den Vorstand berufen. Scheffler war auch für die Bereiche Nachhaltigkeit, Shared Services und Real Estate & Procurement verantwortlich.

Bei Cewe wird Stelle im Vorstand vakant

Cewe-Personalvorständin Christina Sontheim-Leven wird das Unternehmen zum 15. April 2024 verlassen. Darüber hatte im März zuerst die Börsen-Zeitung berichtet. Die Nachfolge sei noch ungeklärt. Sontheim-Leven wurde im Januar 2022 vom Kuratorium der Neumüller Cewe Color Stiftung als erste Frau in den Vorstand berufen.

Bild: Cewe Group Christina Sontheim-Leven

Universal Investment mit neuer CHRO

Christina Hübschen wurde im März 2024 mit Wirkung zum 1. April 2024 zur Group Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Universal Investment ernannt. Die Funktion wurde neu geschaffen. Hübschen wechselt von Thinkproject, wo sie seit 2021 als Chief People & Culture Officer tätig war.

Neue Personalchefin für Coface Nordeuropa

Seit dem 1. März 2024 ist Tamara Fohrer als Director Human Resources (HR) bei Coface für die Region Nordeuropa, inklusive Deutschland und den Niederlanden, tätig. Fohrer war zuletzt HR Business Partner für Europa bei B&R Industrie-Elektronik GmbH und folgt bei Coface auf Renate Lugmair, die in den Ruhestand geht.

Wechsel in der Personalleitung von Mendix

Astrid Lausberg folgt bei Mendix als Chief People Officer im C-Suite-Führungsteam auf Lara Pyko, die zu Siemens Österreich wechselt. Lausberg ist seit dem Jahr 2020 bei Mendix tätig und war zuletzt Head of HR Operations und HR for Product and Technology.

Lara Pyko geht zu Siemens Österreich

Am 1. März 2024 hat Lara Pyko die Personalabteilung bei Siemens Österreich mit Verantwortung für 25 weitere Länder über Israel bis nach Kasachstan übernommen. Sie soll unter anderem das globale Gender Equity Program des Unternehmens vorantreiben. Zuletzt arbeitete Pyko als Chief People Officer bei der Siemens-Tochter Mendix.

Neue Leiterin Human Resources beim VNP

Ute Bäumer ist seit dem 1. März 2024 verantwortlich für den Bereich Human Resources und Recht beim Verlag Nürnberger Presse (VNP). Sie war bis dahin als Head of HR Operations bei Areva und Framatome tätig.

Ressourcenmangel: Claudia Otte ist CPO

Claudia Otte ist seit Kurzem Chief People Officer (CPO) bei Ressourcenmangel. Sie folgt sie auf Birte Wagener. Otte war zuletzt als Director Talent und Employer Branding bei TLGG tätig.

Bild: @KOPF & KRAGEN Fotografie Berlin Claudia Otte

Neue VP Human Resources bei New Work

Kerstin von der Brelie ist als Vice President Human Resources zur New Work SE, wie am 6. März 2024 bekannt wurde. Sie kommt von One Football, wo sie seit 2021 als Chief People Officer tätig war.

Hirschen Group stellt sich im Recruiting neu auf

Silke Ramm ist seit dem 1. März 2024 Director Talent Management bei der Hirschen Group. Die Position wurde für den Bereich Recruiting und Development neu geschaffen. Ramm kommt von der Tochteragentur "Zum goldenen Hirschen", wo sie Senior Talent Managerin war, und wird weiterhin die Digitalagentur VML unterstützen.

Scholz & Friends Family beschäftigt jetzt eine CPO

Nele Schnieder ist seit dem 1. März 2024 Chief People Officer (CPO) bei Scholz & Friends Family. Die Position wurde neu geschaffen. Schnieder ist außerdem weiterhin Partnerin und Geschäftsführerin der Scholz & Friends Group.

Neuer Head of HR bei der DTM Group

Alexander Sarazin ist seit Anfang März 2024 Head of Human Resources (HR) bei der DMT Group. Er kommt von der TÜV Nord Gruppe, wo er zuletzt Global HR Business Partner Top Executives war.

Christian Mehrtens wird Geschäftsführer bei Sage

Sage hat Christian Mehrtens zum 1. April 2024 als Geschäftsführer der Landesgesellschaften in der Region Central Europe (Deutschland und Österreich) bestellt. Er war zuletzt Senior Vice President bei SAP Deutschland. Mehrtens folgt auf Christoph Stoica, der Sage Ende März verlassen hat.