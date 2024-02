Bei MAN Truck & Bus wurde Hubert Altschäffl als Arbeitsdirektor in den Vorstand berufen. Maik Steude ist neuer Head of HR Deutschland bei Median. Baris Calisgan leitet das Personal bei Technidata. Und Frank Hassler wird New Work verlassen.

Hubert Altschäffl wurde im Februar mit Wirkung zum 1. April 2024 als Arbeitsdirektor in den Vorstand von MAN Truck & Bus berufen. Er folgt auf Arne Puls, der – ebenfalls ab April und vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden – neuer Personalvorstand der Volkswagen Financial Services AG wird. Derzeit verantwortet Altschäffl die Funktion des Personal Top-Management & Personal-Management im Volkswagen Konzern.

Bild: MAN Truck & Bus Hubert Altschäffl

Neuer Head of HR Deutschland bei Median

Maik Steude ist seit dem 1. Februar 2024 als Head of Human Resources (HR) Deutschland für das Personal von Median verantwortlich. Die Position wurde neu geschaffen. Zuletzt war Steude Head of HR in der Geschäftsleitung von Pepco in Deutschland.

SAP Schweiz & Österreich mit neuem Personalleiter

Enrico Palumbo ist neuer Personalleiter von SAP Schweiz und Österreich, wie das Unternehmen am 13. Februar 2024 mitteilte. Er ist seit 2002 bei SAP und arbeitete zuletzt arbeitete er als Chief People Officer bei Delos Cloud, einem von SAP gegründeten Startup.

Åsa Agebäck wird zur CHRO bei Hennes & Mauritz befördert

Ende Februar gab Hennes & Mauritz AB bekannt, dass Åsa Agebäck am 1. März 2024 als Chief Human Resources Officer (CHRO) für die H&M Gruppe und die Handelskette H&M die Aufgaben von Lucas Seifert übernehmen wird. Sie ist derzeit Global Head of HR für H&M. Diese Position wird nicht mehr besetzt.

Technidata: Baris Calisgan folgt auf Alexandra Kalis

Baris Calisgan hat am 1. Februar 2024 die Personalleitung bei TechniData übernommen. Er folgt auf Alexandra Kalis, die sich im Unternehmen künftig auf die Schwerpunkte Coaching und Führungskräfteentwicklung konzentrieren wird. Calisgan war zuletzt als Personalleiter bei der Medavis GmbH beschäftigt.

Bild: TechniData IT AG Baris Calisgan

Personio: Lenke Taylor ist neue CPO

Lenke Taylor wurde zur Chief People Officer CPO bei Personio ernannt, wie am 22. Februar 2024 bekannt wurde. Sie kommt von Peopletech Partners, wo sie als Advisor tätig war. Zuvor hatte Taylor bereits HR-Führungspositionen in anderen Unternehmen inne.

Generationenwechsel bei der Peri Group

Jens Lübberstedt startet am 12. März 2024 als Head of People & Culture bei der Peri Group, wie im Februar bekannt wurde. Er folgt im Zuge einer geregelten Altersvorsorge auf Christoph Maier, der bis zu seinem Ruhestand als Leiter Human Resources Deutschland in dem Unternehmen tätig sein wird. Lübberstedt war zuletzt bei DB Schenker Chief People Officer für Deutschland und die Schweiz.

Osma-Aufzüge wertet HR-Abteilung auf

Berthold Kalthoff ist seit Kurzem Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Osma-Aufzüge. Die Position wurde neu geschaffen. Kalthoff war zuletzt als HR-Interim-Manager in dem Unternehmen.

Devoteam Deutschland hat eine neue Head of HR

Roberta Pozzoli hat vor Kurzem die Leitung des Personalbereichs für Devoteam in Deutschland übernommen. Sie kommt vom IT-Dienstleister Reply. Dort hatte sie seit 2013 zehn Jahre lang die Rolle der Senior Human Resources Specialist inne und war HR-Partner.

Bild: Devoteam Roberta Pozzoli

Telespazio Germany holt Christian Dengiz als CPO

Christian Dengiz ist seit dem 1. Februar 2024 Chief People Officer (CPO) bei der Telespazio Germany GmbH. Er war zuletzt Director People & Culture EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) bei der Ungerboeck Systems International GmbH.

Carglass: Nadine Henseler ist People Director

Nadine Henseler verantwortet seit dem 1. Februar 2024 als People Director das Personalmanagement der Carglass GmbH. Sie folgt auf Bettina Behncken, die das Unternehmen Ende 2023 verlassen hat. Zuletzt war Henseler Vice President Human Resources (HR) bei der Cybex Group.

Vorstandswechsel bei der Job AG

Wigbert Biedenbach, langjähriger Vorstandschef der Job AG, legt sein Mandat nieder, um sich neuen privaten und geschäftlichen Interessen zu widmen, wie das Unternehmen mitteilte. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Staminski hat die Position am 1. Februar 2024 übergangsweise übernommen. Bis Ende des Jahres soll die Stelle neu besetzt werden. Mehrheitsaktionär wird Biedenbach auch weiterhin sein.

Frank Hassler verlässt die New Work SE

Chief Commercial Officer (CCO) Frank Hassler wird Ende Dezember 2024 die New Work SE (vormals Xing) verlassen. Als Grund gab das Unternehmen im Februar die strategische Neuausrichtung und Verkleinerung des Gesamtvorstands an. Chief Executive Officer (CEO) Petra von Strombeck wird den Geschäftsbereich zusätzlich übernehmen. Hassler kam im Jahr 2020 zu New Work und baute die E-Recruiting-Sparte Onlyfy by Xing auf. Diese wird nur noch als Produktmarke weiterbestehen.

Bild: Raimar von Wienskowski Frank Hassler

TLGG hat eine neue Personalchefin

Carolin Fellhauer verantwortet seit Februar 2024 als Head of People & Talent bei TLGG (Torben, Lucie und die gelbe Gefahr) die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, Führungskultur, Recruiting und Employer Branding. Sie folgt auf Elfrun Otterbach. Fellhauer ist seit 2019 im Unternehmen und hatte zuletzt die Accountverantwortung für den größten Kunden der Agentur.

Neuer Personalberater bei Siebenlist

Constantin Haack ist seit Kurzem in der neu geschaffenen Position des Personalberaters bei Siebenlist tätig. Er wird die nationale und internationale Auswahl von Führungskräften verantworten. Haack war zuletzt Senior Consultant bei der Personalberatung TR&C.

BAVC: Katja Scharpwinkel als Präsidentin nominiert

Katja Scharpwinkel wurde im Februar 2024 vom Vorstand des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC) als Präsidentin nominiert. Über die Nachbesetzung von Kai Beckmann wird am 30. April entschieden, dann will er sein Amt nach sieben Jahren niederlegen. Scharpwinkel hat am 1. Februar 2024 als Arbeitsdirektorin bei BASF angefangen, wie bereits im Dezember 2023 angekündigt wurde.





