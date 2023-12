Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Bei der BASF wurden Dr. Katja Scharpwinkel als Arbeitsdirektorin und Dr. Markus Kamieth als Vorstandschef und Leiter Corporate Human Resources ernannt. Adidas befördert Michelle Robertson zur Personalvorständin. Und Duravit macht Ingmar Irle zum People Chief Officer.

Dr. Katja Scharpwinkel übernimmt am 1. Februar 2024 die Position der Arbeitsdirektorin im Vorstand der BASF SE und von Dr. Melanie Maas-Brunner, die das Unternehmen verlassen wird. Scharpwinkel ist derzeit Leiterin der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Dr. Markus Kamieth wird am 25. April 2024 als Vorstandsvorsitzende und Leiter des Ressorts Corporate Human Resources. Er folgt auf Dr. Martin Brudermüller. Kamieth ist seit 2017 im BASF-Vorstand, hatte aber mit Personal bislang nichts zu tun. Die Führungswechsel hat der Aufsichtsrat am 20. Dezember 2023 beschlossen.

Bild: BASF SE Dr. Markus Kamieth und Dr. Katja Scharpwinkel

Neue Personalvorständin bei Adidas ernannt

Ab dem 1. Januar 2024 wird Michelle Robertson im Vorstand der Adidas AG für den Bereich Global Human Resources, People and Culture zuständig sein, wie im Dezember bekannt wurde. Sie leitet den Personalbereich bei Adidas bereits seit Juli 2023 übergangsweise, nachdem Amanda Rajkumar ausgeschieden war.

Wechsel im Vorstand von MAN Energy Solutions

Ingrid Rieken wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Vorstand der MAN Energy Solutions SE berufen. Sie wird dort das Personalressort verantworten. Rieken leitet aktuell noch den Bereich Human Resources, Production & Logistics bei MAN Truck & Bus SE. Rieken folgt auf Martin Rosik, der in den Ruhestand geht.

Harald Kraus als DSW21-Arbeitsdirektor bestätigt

Bei der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) wurde Harald Kraus in der Aufsichtsratssitzung im Dezember 2023 für weitere fünf Jahre zum Arbeitsdirektor bestellt. Die zweite Amtszeit endet vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats im Februar 2024 am 30. September 2029.

Sabine Kohleisen verlängert bei Mercedes Benz

Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG hat am 13. Dezember 2023 den Vertrag von Sabine Kohleisen, im Vorstand Personal & Arbeitsdirektorin, bis zum 30. November 2025 verlängert. Sie wurde erstmals 2021 bestellt.

Bild: Mercedes-Benz Group AG Sabine Kohleisen

Mirja Thomson ist Director People bei TWSC

The Weber Shandwick Collective (TWSC) gab im Dezember 2023 bekannt, dass Mirja Thomsen die Position des Director People übernommen hat. Zuletzt war sie freiberuflich für Start-ups und Agenturen tätig, unter anderem für "Mom Hunting", wo sie als Interim Chief Talent Officer den Recruiting-Prozess optimierte.

Klinikum Nürnberg: Sabine Beßler wird Personalvorständin

Peter Schuh, Personalvorstand am Klinikum Nürnberg, geht am 31. Dezember 2023 nach fast 50 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Sabine Beßler wird ab dem 1. Januar 2024 als neues Mitglied im Vorstand den Bereich Personal und Compliance verantworten.

Neuer Personaldezernent am Universitätsklinikum Frankfurt

Mounir Baouch hat am 1. Dezember 2023 die Aufgaben von Personaldezernentin Petra Geistberger am Universitätsklinikum übernommen. Sie ist als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin an die München Klinik gewechselt. Baouch ist seit Dezember 2015 im Unternehmen, zuletzt als stellvertretender Dezernatsleiter und Abteilungsleiter für HR-Systeme und Zeitwirtschaft.

Ingmar Irle leitet neues Personalressort bei Duravit

Die Duravit AG schafft zum 1. Januar 2024 ein eigenes Vorstandsressort für das Thema Personal. Ingmar Irle wird das Gremium als Chief People Officer verstärken. Er kommt von der BMI Group, wo er zuletzt seit 2019 als Human Resources Director, Global Sales, Marketing und R&D tätig war.

Bild: Duravit AG Ingmar Irle

Infinigate gewinnt HR-Expertin Caroline Hutchins als CPO

Caroline Hutchins trat am 1. Dezember 2023 die Stelle als Chief People Officer (CPO) bei der Schweizer Infinigate Group an. Sie gilt nach Unternehmensangaben als Expertin mit internationaler Erfahrung für Human Resources und der Leitung von Personaltransformationsprogrammen.

Hugo Martinho wird HR-Chef im Schindler-Konzern

Der Verwaltungsrat des Schindler-Konzerns mit Sitz in Ebikon (Schweiz) hat Hugo Martinho mit Wirkung zum 1. April 2024 als Nachfolger von Tobias B. Staehelin als Mitglied der Konzernleitung, verantwortlich für Human Resources, ernannt, wie das Unternehmen am 14. Dezember 2023 mitteilte. Martinho ist derzeit bei Schindler Leiter Human Resources Europa Nord.

FACC übergibt HR-Bereich an Martina Hamedinger

Am 1. Januar 2024 wird Martina Hamedinger den Bereich Human Resources (HR) bei der FACC AG von Georg Horacek übernehmen. Er geht Ende 2023 in den Ruhestand, wird das österreichische Unternehmen aber noch bis März 2024 beratend begleiten. Hamedinger ist seit 2011 bei FACC und war zuletzt Senior HR Business Partner.

Neuer Head of HR bei BNP Paribas Real Estate

Stephan Domke übernimmt die Leitung des Bereichs Human Resources (HR) von BNP Paribas Real Estate. Er folgt in dieser Funktion auf Philipp Benseler, Chief HR, MarCom, Digital & Innovation Officer, der sich künftig stärker auf seine Aufgaben in der Geschäftsführung konzentrieren wird. Domke ist seit fünf Jahren Teil des HR-Teams im Unternehmen, zuletzt war er Deputy Head of HR.

Bild: BNP Paribas Real Estate Stephan Domke

Neue Personalchefin beim Landkreis Nienburg

Daniela Meyer leitet seit dem 1. Dezember 2023 den Fachbereich Personal beim Landkreis Nienburg. Sie ist Nachfolgerin von Elvira Podehl, die das Amt bis Ende Oktober 2023 innehatte. Meyer war zuletzt im Jobcenter Nienburg stellvertretende Geschäftsführerin.

Aachen: Personaldezernent Markus Kremer wiedergewählt

Die Stadt Aachen hat den Vertrag von Personaldezernent Markus Kremer mit Wirkung zum 1. April 2024 vorzeitig für weitere acht Jahre bis 2023 verlängert. Er trat das Amt im April 2016 als Beigeordneter für die Bereiche Personal und Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt sowie Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit an.

hkp/// Group holt Patrick Maloneey als Senior Director

Patrick Maloney ist seit dem 1. Dezember 2023 Senior Director bei der hkp/// Group. Er soll Unternehmen bei der Neuausrichtung und Positionierung der People Strategy beraten. Maloney war zuletzt seit Anfang 2017 bei Hering Schuppener (jetzt: FGS Global), als Managing Director im Bereich Transformation & Change in Europa tätig.

Pinktum: Werner Bogula ist neuer Head of AI

Werner Bogula ist beim digitalen Personalentwickler Pinktum neuer Head of Artificial Intelligence (AI). Er war zuvor unter anderem Chefredakteur AOL.de und Head of Content bei der Freenet AG, Berater der Deutschen Welle und beim Auswärtige Amt und Start-up-Gründer.





