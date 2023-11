Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 14 spricht die "CHRO of the Year 2023" Claudia Viehweger von Scout 24 über Anpassungsfähigkeit, Empathie und Humor.

Claudia Viehweger, Chief People und Sustainability Officer bei Scout 24, wurde zur "CHRO of the Year 2023" gewählt. Zum fünften Mal hat das Personalmagazin den Publikumspreis vergeben, wie immer in Kooperation mit Mercer.

Folge 14: Claudia Viehweger spricht über Anpassungsfähigkeit, Empathie und Humor

Am 16. November 2023 fand die Preisverleihung in den Räumen von Scout 24 in Berlin statt. Matthias Haller, Chefredakteur Personalmagazin, sprach mit Interview mit Claudia Viehweger über ihre Personalstrategie, ihre Doppelfunktion für Personal und Nachhaltigkeit und über Anpassungsfähigkeit, Führungsaufgaben sowie die Relevanz von Humor und Empathie im Arbeitsalltag.





Was noch kommt: Podcast zum Fachkräftemangel in der IT-Branche

In der nächsten Podcastfolge mit den Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner dreht sich alles um den Fachkräftemangel in der IT-Branche. Die Folge wird als Feature ausgestrahlt, in dem insgesamt vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ihre Zugänge und Projekte zum Thema vorstellen.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.